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Притула зізнався, чому йде в мери Києва

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
політика
8,4 т.
Притула

Instagram Сергія Притули.

Український шоумен, ведучий та комік Сергій Притула, який вирішив балотуватися на пост мера Києва від партії "Голос", заявив, що робить це, тому що він і його діти живуть у столиці.

Про це кандидат написав на своїй сторінці у Facebook 11 серпня. "Я йду в мери Києва. Я тут живу! Мені не байдуже, яким буде Київ. Тому що тут живуть мої діти", – написав він.

Притула заявив, що веде за собою "команду патріотів, професіоналів і однодумців".

"Я йду, щоб перемагати!" – написав шоумен.

Facebook / Сергій Притула

Facebook / Сергій Притула

Скриншот поста шоумена в соцмережі

Скриншот поста шоумена в соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаКиївНовини Києва та Київської областіСергій Притула
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