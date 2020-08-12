Притула зізнався, чому йде в мери Києва

Instagram Сергія Притули.
Український шоумен, ведучий та комік Сергій Притула, який вирішив балотуватися на пост мера Києва від партії "Голос", заявив, що робить це, тому що він і його діти живуть у столиці.
Про це кандидат написав на своїй сторінці у Facebook 11 серпня. "Я йду в мери Києва. Я тут живу! Мені не байдуже, яким буде Київ. Тому що тут живуть мої діти", – написав він.
Притула заявив, що веде за собою "команду патріотів, професіоналів і однодумців".
"Я йду, щоб перемагати!" – написав шоумен.
Facebook / Сергій Притула
Скриншот поста шоумена в соцмережі
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Спочатку Притула, який раніше потрапляв у рейтинги кандидатів на посаду мера Києва, заявляв, що поки така "історія" для нього зовсім не пріоритетна.
Глава партії "Голос" Кіра Рудик сказала, що Притула все ж може стати кандидатом від політсили на виборах мера.
Шоумен на запитання про це відповідав, що балотування треба розглядати комплексно.
Трохи пізніше Притула не виключив ймовірність, що може стати кандидатом від "Голоса".
Заяву про участь у виборах глави столиці він зробив 11 серпня.