Притула йде у мери Києва

Відомий український шоумен, ведучий і комік Сергій Притула балотуватиметься на посаду мера Києва на виборах у жовтні 2020 року від партії "Голос".

Так, він підтвердив чутки, які вже давно поширювалися в інтернеті. Відповідну заяву він зробив 11 серпня під час презентації політсили.

"Ви знаєте мене як успішного телеведучого. Ви знаєте мене як військового волонтера, якому люди довірили десятки мільйонів гривень для допомоги українській армії. Ви знаєте мене як людину, якій не байдуже те, що відбувається в Україні, як людину, в якої завжди була своя позиція. І я ніколи не боявся озвучувати її вголос. Сьогодні я хотів би, щоб ви дізналися і пізнали мене з іншого боку – як людину, якій не байдуже те, що робиться в Києві", – сказав Притула.

За словами шоумена, йому не байдуже, адже він живе у столиці, створив сім'ю, виховує дітей, працює і сплачує податки. Зокрема, Притула заявив, що хоче бачити Київ кращим, і назвав цілу низку проблем у місті. Він також сказав, що єдина можливість змінити столицю на краще – "взяти особисту відповідальність".

"Я страшенно радий, щасливий, маю за честь бути сьогодні тут серед вас, людей, які беруть на себе відповідальність і йдуть на ці вибори. І я йду разом із вами. Відчуваючи ваше плече, вашу підтримку, я балотуюся на посаду міського голови Києва", – підкреслив Притула.

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