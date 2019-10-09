"До нас прийшли, ми погодилися": стало відомо, хто замовив "кулінарний" прес-марафон Зеленського

Співвласник Kyiv Food Market Алекс Купер заявив, що проведення прес-марафону українського глави Володимира Зеленського саме в цьому закладі було ідеєю Офісу президента.

Про це Купер розповів у коментарях до посту журналіста ObozTV В'ячеслава Буткалюка в Facebook.

Журналіст зазначив, що президент повинен бути максимально нейтральним і "не допускати комерційних проявів або навіть натяків на них у своїх публічних діях".

Володимир Зеленський і Алекс Купер Колаж

"До нас прийшли з Офісу президента, ми погодилися. Ринок працює в штатному режимі", – відповів співвласник Kyiv Food Market.

Нагадаємо, спілкування Зеленського з журналістами заплановане на четвер, 10 жовтня. Воно розпочнеться о 10:00.

"Формат заходу: представники медіа можуть задавати питання главі держави групами по 7-10 осіб. Групи будуть змінювати одна одну кожні півгодини. Формуватимуться вони за списком акредитації", – інформують організатори в анонсі.

Скрін коментарів до посту

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно президент України Володимир Зеленський знову пожартував над агресивною поведінкою свого прес-секретаря Юлії Мендель, у якої відбулося вже кілька конфліктів із журналістами.

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