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21 вересня • оновлено в 23:53
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Повернуть самоврядування: в "Слузі народу" готують важливі зміни для Києва

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Нова версія законопроекту "Про Київ – столицю України", запропонована групою депутатів "Слуги народу", пропонує відновити самоврядування в місті.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат від фракції "СН" Олександр Ткаченко. Він розповів, що презентація ідеї створення загальноміської платформи для дискусій у столиці – Інститут Києва – відбулася в суботу, 21 вересня.

"Самоврядуванню в Києві сотні років. Втім Магдебурзьке право перестало існувати за російських царів. І відтоді по суті не відновлювалося. Оскільки жодна влада після цього не хотіла повертати права громадянам міста. Ми – готові", – написав він.

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Політик додав, що в столиці є достатня кількість громадських ініціатив і вони можуть об'єднається, щоб стати голосом всього міста.

"Ми ініціюємо створення платформи, яка стане для них своєрідним think tank, і буде допомагати для комунікації на благо міста", – написав Ткаченко.

Ілюстрація

Ілюстрація

kmr.gov.ua

Відзначимо, законопроектом пропонується розділити посади голови Київської міської держадміністрації та Київського міського голови.

Також передбачається, що Київська міська рада буде очолювати не мер, як зараз, а обраний депутатами Київради один із депутатів; крім того, вибори до міськради будуть проводитися за пропорційною виборчою системою з відкритими списками.

Презентація проекту

Презентація проекту

Facebook Олександр Ткаченко

Презентація проекту

Презентація проекту

Facebook Олександр Ткаченко

Презентація проекту

Презентація проекту

Facebook Олександр Ткаченко

Презентація проекту

Презентація проекту

Facebook Олександр Ткаченко

Як писав OBOZREVATEL, після прийняття нового закону "Про столицю", а також закінчення децентралізації, по всій країні пройдуть дострокові місцеві вибори. При цьому в Києві вони можуть відбутися набагато раніше, вже в грудні 2019 року.

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Особа
Олександр Ткаченко
Місце
Україна Київ
Теги
політика законопроект Партія Слуга народу
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