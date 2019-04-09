Очікують 2000 учасників: у Києві під офісом Зеленського зібрався мітинг

У Києві під офісом кандидата в президенти Володимира Зеленського 9 квітня на акцію зібралася чимала кількість осіб.
Відео з місця подій оприлюднили на сторінці "Команди Зеленського" в Facebook. За попередньою оцінкою, участь у мітингу взяли кілька сотень осіб (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
Деякі учасники мітингу говорять у гучномовець і стоять із плакатами, проте конкретних вимог до Зеленського вони не висунули. В офісі кандидата в президенти заявили, що на них тиснуть.
"Ми намагаємося не реагувати на те, що відбувається", – заявив один із співробітників передвиборного офісу.
Мітинг під офісом Зеленського
Скріншот
У КМДА в коментарі "Українській правді" повідомили, що мітинг заздалегідь погодили зі столичною владою. Його організаторами виступили "Український комітет по боротьбі з корупцією", глава Всеукраїнської профспілки сфер комп'ютерної та інформаційної технологій, а також Спілка офіцерів України.
Очікується, що в акції візьмуть участь близько 2000 осіб. Метою зборів назвали "захист трудових прав громадян і боротьбу з корупцією".
Зі свого боку журналіст і волонтер Тім Златкін повідомив, що спочатку в акції збиралися взяти участь ветерани АТО, проте з невідомих причин прийшла велика кількість сторонніх осіб.
Як писав OBOZREVATEL, за годину до проведення акції в штабі Зеленського заявили, що під їхнім офісом нібито готується провокація. У ній, за словами представника кандидата, за гроші пропонували брати участь студентам.
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