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/політика

Очікують 2000 учасників: у Києві під офісом Зеленського зібрався мітинг

16.9тЧитати матеріал російською

У Києві під офісом кандидата в президенти Володимира Зеленського 9 квітня на акцію зібралася чимала кількість осіб.

Відео з місця подій оприлюднили на сторінці "Команди Зеленського" в Facebook. За попередньою оцінкою, участь у мітингу взяли кілька сотень осіб (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Деякі учасники мітингу говорять у гучномовець і стоять із плакатами, проте конкретних вимог до Зеленського вони не висунули. В офісі кандидата в президенти заявили, що на них тиснуть.

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На мітингу на підтримку Порошенка у Києві було близько 25 тисяч осіб

"Ми намагаємося не реагувати на те, що відбувається", – заявив один із співробітників передвиборного офісу.

Мітинг під офісом Зеленського

Мітинг під офісом Зеленського

Скріншот

У КМДА в коментарі "Українській правді" повідомили, що мітинг заздалегідь погодили зі столичною владою. Його організаторами виступили "Український комітет по боротьбі з корупцією", глава Всеукраїнської профспілки сфер комп'ютерної та інформаційної технологій, а також Спілка офіцерів України.

Очікується, що в акції візьмуть участь близько 2000 осіб. Метою зборів назвали "захист трудових прав громадян і боротьбу з корупцією".

Зі свого боку журналіст і волонтер Тім Златкін повідомив, що спочатку в акції збиралися взяти участь ветерани АТО, проте з невідомих причин прийшла велика кількість сторонніх осіб.

Як писав OBOZREVATEL, за годину до проведення акції в штабі Зеленського заявили, що під їхнім офісом нібито готується провокація. У ній, за словами представника кандидата, за гроші пропонували брати участь студентам.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Ну захотелось им в громкоговорители там покричать. Зеленский вообще ни при чем, к нему и не обращаются. Люди так отдыхают похоже.
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Севченко Николай
Севченко Николай
Похоже, хотели помитинговать АТО-шники со своим возмущением, но ЗеКоманда быстренько наняла еще несколько сотен каких-то клоунов, чтобы митинг АТО-шников смотрелся глупо и безсмысленно.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Пришли и сказали: "Спаси батюшка от коррупции, изнемогаем. Мы несем-несем деньги а дела все на месте!"
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