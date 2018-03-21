На даху "будинку Саакашвілі" знайшлися загадкові елітні туфлі

На даху будинку, куди в грудні минулого року підіймався і з якого ледь не зірвався екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, залишилися дорогі англійські туфлі типу лоуфери.

Їх виявила світська левиця Світлана Вольнова. Вона помітила взуття зі свого балкона, коли вже зійшов сніг, передає ТСН.

Вона поцікавилася маркою взуття та знайшла в інтернеті, що така пара коштує 415 фунтів стерлінгів, тобто 15 тисяч гривень.

Правда, вони неабияк ношені, і жінка аналізує власника таким чином: "Людина має невелику частку відповідальності, іноді може перекласти її на інших. У той же час він рішучий, швидко приймає рішення, артистичний, володіє ораторським мистецтвом, запалює натовп".

Що це саме Саакашвілі - точно стверджувати не береться, проте саме цей політик бродив по тому самому даху в оточенні прихильників і працівників СБУ. На кадрах запису цих подій важко розібрати, чи взутим пересувався Саакашвілі.

"Його помічниця під час листування спочатку натякає, що Саакашвілі любить лоуфери з Британії, але потім сам Саакашвілі все жартівливо заперечує - мовляв, він не Попелюшка, туфельки не втрачав. І уточнює, що у нього не 45-й, як писала Олена, а 47-й розмір ноги. У той же час на черевиках стоїть британське маркування розміру 12-13, що відповідає українському 47-му", - йдеться в сюжеті.

Як повідомляв "Обозреватель", 5 грудня, 2017 року у Києві зробили спробу затримати Міхеїла Саакашвілі. Йому пред'явили підозру по ч.1 ст. 256 Кримінального кодексу України "Сприяння учасникам злочинних угруповань".

Вранці в квартирі Саакашвілі поліція і спецназ провели обшуки. Після цього політик виліз на дах будинку і погрожував зістрибнути.