На білборді чергового "слуги народу" знайшли помилки. Фото

Кандидат у депутати Київської міської ради від партії "Слуга народу" Максим Глухов розмістив у столиці рекламні білборди з помилками.

Як повідомляє низка пабліків у Twitter, слоган на борді Глухова свідчить: "Прибиремо пробку на Наумова!" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Тоді як правильно писати: "Приберемо затор на Наумова!".

Також у мережі помітили ще кілька ляпів "слуг". Зокрема, кандидат у депутати від Печерського району столиці Ганна Іщенко обіцяє "підвищити екологію Києва".

А кандидат від "Слуги народу" Євген Вандін зобов'язується "зробити Оболонь столицею Києва".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Житомирі на білбордах, які рекламують кандидата в місцеві депутати від "СН", виявили дві граматичні помилки.

У мережі з'явилося відео з моментом виправлення помилки на передвиборчому борді представників партії "Слуга народу" на Закарпатті. На ньому зображено, як чоловік піднімається сходами до плакату і наклеює на нього фрагмент з комою, якої не вистачало в слогані.