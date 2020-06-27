Метастази Черновецького вразили Банкову, або Корупційні оборудки Комарницького

Глава Офісу президента Андрій Єрмак, через так званого "смотрящого" за Києвом Дениса Комарницького, узяв під свій контроль практично усі великі тендери у Києві та через своїх людей займається вимиванням коштів із столичного бюджету в кращих традиціях екс-мера столиці Леоніда Черновецького.

Не забуває він і про свого кума – ресторатора і нардепа від "Слуги народу" Миколу Тищенка, який зі співпраці Єрмака-Комарницького має власний зиск.

Про це свідчить розслідування журналістів Bihus.Info, які отримали від народного депутата України Гео Лероса документи, які нібито було виявлено на комп'ютері, який у жовтні 2019 року конфіскували в офісі Комарницького силовики, що проводили обшуки щодо розкрадань на київських тендерах.

Більшість документів виявилися такими собі "меморандумами" та "понятійними" угодами. Вони не мають жодної юридичної сили, проте їх вага визначається авторитетністю людей, що їх завізували.

Дослідивши документи, журналісти дійшли висновку, що більшість тендерів, які останніми роками реалізувалися у столиці, були просто гарно розіграними міжсобойчиками.

Єрмак, Тищенко і Комарницький: що спільного

Лерос раніше вже виступав із звинуваченнями проти цієї трійці.

Зокрема, за його словами, Комарницький і Тищенко вже давно по вуха загрузли в корупційних схемах, що провертаються в столиці. Вище них, керуючи всіма потоками, стоїть тільки Андрій Єрмак.

Крім того, Комарницький в 2019 році керував передвиборчим штабом Тищенка в Києві.

Дійові особи

Основними фігурантами злитих документів виявилися давно відомі люди:

Денис Комарницький – соратник екс-мера Києва Леоніда Черновецького, а нині – "смотрящій" за Києвом;

Степан Черновецький – син екс-мера;

Та цілий ряд відомих столичних забудовників.

Що у документах

Серед документів було знайдено таблицю з переліком 38 компаній, які були позначені як "наші". Журналісти припускають, що цей список є свідченням того, що всі ці компанії контролюються Комарницьким через підставних власників.

Цікаво, що 4 компанії з цього списку за останні роки фактично монополізували отримання великих підрядів на будівництва та реконструкції від "Спецжитлофонду", "Житлоінвестбуду-УКБ" та "Дирекції шляхо-транспортних споруд".

Так, компанія "Еко-Буд-Трейд" у 2017 році виграла тендер на понад 6 мільярдів гривень на добудову Подільсько-Воскресенського мосту. Її співвласником є Максим Половко, який у документі позначений як "наш", а раніше він проживав у квартирі в Києві, яка належить дружині Комарницького.

Половко проживав у квартирі, яка належить дружині Комарницького. Документ Кадр з відео

Також в одній із "понятійок" йдеться про те, що у 2018 році "Еко-Буд-Трейд" мали передати екснардепу і забудовнику Максиму Микитасю. В обмін на це Микитась повинен був сприяти тому, аби вподальшому фірми Комарницького вигравали тендери у столиці. В цьому ж "документів" містився і перелік тендерів на які поклав око Комарницький. Перевірка журналістів виявила, що прописані в документі тендери згодом вигравали саме фірми із припискою "наші".

Ще три компанії із списку Комарницького за останні роки виграли тендерів на понад 4 мільярди гривень.

Зокрема, "Варда Спецбуд Монтаж" за останні роки отримала від київських комунальників підрядів на майже 2 мільярди гривень.

"Скайбуд Груп" отримала понад мільярд гривень.

Ще одна компанія – "БК Роял Хаус" – всього за рік змогла отримати від столичних комунальників тендерів вартістю 1,3 мільярди гривень. Її немає в переліку "наших", проте її засновником був Олександр Степенко, який в табличці позначений як "наш". Зараз же компанія записана на людина, яка є партнером брата Степенка в іншій фірмі.

Журналісти також дізналися, що компанії зі списку Комарницького неодноразово приймали участь у тендерах, створюючи фіктивну конкуренцію одна одній, та почергово ділячи перемогу між собою. Не заважало їхній "роботі" навіть те, що частина цих фірм в різні часи фігурувала в кримінальних провадженнях і судових матеріалах, що стосувалися зловживань на тендерах.

Журналісти також зазначають, що самі компанії є лише так званими "прокладками", які виграють тендери, а потім передають їх на виконання підрядним структурам, залишаючи частину коштів собі.

Загалом, як підрахували розслідувані, компанії зі списку впродовж останніх чотирьох років виграли тендерів на майже 13 мільярдів гривень.

Земельна афера із ери Черновецького

Середі "понятійок" було виявлено також цікаву домовленість щодо будівництва біля музею "Пирогово" в Києві. Так, з документів стало відомо, що у травні 2018 року існувала домовленість, за якою під житлові комплекси планувалося віддати 230 гектарів біля "Пирогово". Сторонами цієї угоди виступили Андрій Іванов, який є бізнес-партнером відомого бізнесмена і забудовника Василя Хмельницького та Степан Черновецький.

Апетити на цю ділянку у сина Черновецького, що цікаво, існують уже давно. Ще у 2007 році Київрада віддала цю землю ряду фіктивних кооперативів, проте через судові рішення забудову там вдалося не допустити.

Цікаво, що документи на першу ж ділянку, про яку йшлося у "понятійці", у грудні 2018 року видав Департамент містобудування КМДА.

Що і скільки коштує

Журналісти також виявили у документах праси на окремі "послуги" для забудовників:

затвердження детального плану території (першочерговий етап для будівництва) – 40 тисяч доларів;

внесення правок у містобудівний кадастр – 50 тисяч доларів;

перенесення судового засідання – 10 тисяч доларів;

рішення Вищого господарського суду – 60 тисяч доларів.

До чого тут Тищенко

Незважаючи на те, що Тищенко, який зараз активно рекламує себе в якості кандидата в мери Києва від "Слуги народу", заперечує, що має якісь стосунки з Комарницьким, в документах також знайшовся його слід.

Зокрема, в одному з документів Комарницького за 2018 рік знайшлася вказівка щодо тендеру про будівництво дорожньої розв'язки на лівому березі в столиці. Тендер справді було проведено і перемогла на ньому фірма "Експрес К", яка належить сестрі Миколи Тищенка – Юлії. Ціна питання - 16,7 мільйонів гривень.

Фірма сестри Тищенка перемогла у тендері на 16,7 млн. Документ Кадр з відео

Самого Тищенка розслідувачі також бачили, коли він вивантажував із авто Комарницького коробки, які згодом занесли в Офіс президента.

Складається враження, що Комарницькому, а заодно і Єрмаку, для ще повнішого керівництва фінансовими потоками в столиці не вистачає лише одного – власного мера Києва. Очевидно, що давно перевірений Тищенко у цій ситуації є абсолютно ідеальним кандидатом.