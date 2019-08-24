Матір загиблого АТОвця не пустили на Майдан: з'явилося відео

На офіційне святкування Дня Незалежності України в центрі Києва не пропустили мати загиблого учасника АТО на Донбасі.

Як повідомляє "Радіо Свобода", співробітники служби безпеки, які відповідають за прохід запрошених гостей на Майдан, не пропустили матір військового медика Андрія Аболмасова, який загинув у серпні 2014 року в Луганській області.

"Я була в списках запрошених, у мене син загинув. Син був медиком в штурмовому батальйоні "Айдар". У мене був прапор, який для мене дорогий, він підписаний хлопцями, це по смерті сина було написано. Мене з цим прапором не пустили. Вони сказали, що я повинна залишити цей прапор і пройти. Я не залишу цей прапор, під цим прапором загинула моя дитина", - заявила жінка.

Згодом до жінки підходили представники охорони і запрошували її пройти, але вона відмовилася, заявивши, що охоронці "розтоптали їй душу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 серпня в Києві проходить урочисте святкування Дня Незалежності України. Традиційний військовий парад на Хрещатику в цьому році було вирішено не проводити. Замість нього – Хода гідності, в складі якої українською столиціею пройшли військовослужбовці, лікарі і вчителі, дипломати, правоохоронці та рятувальники.

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