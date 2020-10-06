Кучеренко назвав пріоритет 'Батьківщини' на виборах у Києві

Найголовнішим пріоритетом партії "Батьківщина" на виборах до Київради є відновлення програми капітальних ремонтів застарілого житла.

Про це заявив кандидат на посаду мера Києва від "Батьківщини" Олексій Кучеренко під час зустрічі з жителями Солом’янського району, передає пресслужба. На його переконання, така програма має бути ухвалена на державному рівні.

"Я реєструю відповідні документи, проте, влада не підтримує це, оскільки є ухвалене законодавство попереднім скликанням. Наприклад цей будинок оголошено за формою власності – спільною сумісною власністю мешканців відповідно до законів, які "понаприймала" пані Бабак у 2015-2016 рр. Тобто міська влада зобов‘язана списати ці будинки з балансу комунальних дирекцій, подарувати вам і сказати: "люди, володійте! Це ваше майно". І ви маєте організовувати ремонтні роботи власними силами. Це норми чинного законодавства", – зазначив політик.

Парламентарій переконаний, що "біда з капітальними ремонтами" – чи не найголовніша проблема Києва.

"100 мільйонів гривень, які виділяються у місті на капремонти будинків – не вистачить. Мінімум в 20 разів ми гарантуємо підняти бюджет на капітальні ремонти застарілих будинків в разі перемоги на виборах", – сказав він.