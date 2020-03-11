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11 березня • оновлено в 17:14
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Кличко освідчився у "коханні" Цукербергу: як це було

1.2т
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Мер Києва Віталій Кличко розповів, що "освідчився у коханні" засновнику соціальної мережі Facebook Марку Цукербергу, коли зустрів його у Мюнхені (Німеччина).

Про це очільник столиці сказав у інтерв'ю для авторського проєкту "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара, відповідаючи на запитання, про що саме він говорив із Цукербергом.

"Це було 14 лютого, у День закоханих. Я прийшов і освідчився йому в коханні. Точніше, це було інакше, я сказав: "Я хочу зізнатись, що закоханий у Facebook". Він усміхнувся, зробили фото, поспілкувалися про життя, про бокс", – зазначив Кличко.

Кличко освідчився у "коханні" Цукербергу

Кличко освідчився у "коханні" Цукербергу

Facebook/Віталій Кличко

За його словами, Цукерберг заявив, що йому у боксі бракує братів Кличків.

"А я сказав: "Вибачте, будь ласка, я не маю наміру повертатись, можливо, брат Володимир повернеться, але я – вже ні", – додав мер Києва.

Так, OBOZREVATEL раніше писав, що 15 лютого Кличко опублікував фото із Цукербергом. Селфі було зроблене у Мюнхені, де тривала конференція з безпеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Особи
Орест Сохар Віталій Кличко Марк Цукерберг
Місце
Україна Київ
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Тарасенко Олег
Тарасенко Олег
Педалик идор?
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