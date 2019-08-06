Головна Новини
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ політика

Кличко з голим торсом яскраво відповів Богдану на тролінг. Фото

2.3т Читати матеріал російською

Мер Києва Віталій Кличко опублікував звернення до голови Офісу президента України Андрія Богдана.

Фотографію, зроблену під час своєї п'ятиденної відпустки, й підпис до неї він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

"Привіт Андрію і Богдану! Вавришу (девелопер, колишній заступник директора департаменту архітектури КМДА. – Ред.) й Андрію, щоб хлопці не переплутали. Спорт виховує волю до перемоги. Чесної і відкритої, коли не збрешеш і не сховаєшся за чиєюсь спиною" , – написав Кличко.

Фото з відпустки

Фото з відпустки

Facebook Віталій Кличко

Новини
Кличко покинув Україну: в мережі виклали фото з літака

За декілька днів до цього Богдан опублікував фотоколаж із портретом Кличка і підписом: "Бл*дь, скажіть хтось, він Андрій чи Богдан?".

Кличко з голим торсом яскраво відповів Богдану на тролінг. Фото

Facebook Андрій Богдан

Суперечки між очільниками ОПУ і КМДА тривають відтоді, коли команда Зеленського вирішила розділити повноваження мера і голови столичної міськдержадміністрації.

Як писав OBOZREVATEL, Кличко заявив, що, просуваючи ініціативу про поділ обов'язків мера Києва і голови КМДА, Зеленський не повинен забувати, з чого починався Майдан. Адже першими його підтримали саме жителі української столиці.

Також він зазначив, що скандальний план Зеленського є позбавленням Києва місцевого самоврядування. Він дорікнув президента в поверненні старих методів Януковича.

Крім того, Кличко припустив, що друг і соратник президента України Володимира Зеленського з "95 кварталу" Євген Кошовий може мати амбіції стати новим мером Києва.

30 липня глава Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що зустрічався з мером Києва та головою Київської МДА Віталієм Кличком і обговорював проблему існування "смотрящих" у столиці.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
5
Смішно
13
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel