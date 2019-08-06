Кличко з голим торсом яскраво відповів Богдану на тролінг. Фото

Мер Києва Віталій Кличко опублікував звернення до голови Офісу президента України Андрія Богдана.

Фотографію, зроблену під час своєї п'ятиденної відпустки, й підпис до неї він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

"Привіт Андрію і Богдану! Вавришу (девелопер, колишній заступник директора департаменту архітектури КМДА. – Ред.) й Андрію, щоб хлопці не переплутали. Спорт виховує волю до перемоги. Чесної і відкритої, коли не збрешеш і не сховаєшся за чиєюсь спиною" , – написав Кличко.

Фото з відпустки Facebook Віталій Кличко

За декілька днів до цього Богдан опублікував фотоколаж із портретом Кличка і підписом: "Бл*дь, скажіть хтось, він Андрій чи Богдан?".

Facebook Андрій Богдан

Суперечки між очільниками ОПУ і КМДА тривають відтоді, коли команда Зеленського вирішила розділити повноваження мера і голови столичної міськдержадміністрації.

Як писав OBOZREVATEL, Кличко заявив, що, просуваючи ініціативу про поділ обов'язків мера Києва і голови КМДА, Зеленський не повинен забувати, з чого починався Майдан. Адже першими його підтримали саме жителі української столиці.

Також він зазначив, що скандальний план Зеленського є позбавленням Києва місцевого самоврядування. Він дорікнув президента в поверненні старих методів Януковича.

Крім того, Кличко припустив, що друг і соратник президента України Володимира Зеленського з "95 кварталу" Євген Кошовий може мати амбіції стати новим мером Києва.

30 липня глава Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що зустрічався з мером Києва та головою Київської МДА Віталієм Кличком і обговорював проблему існування "смотрящих" у столиці.

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