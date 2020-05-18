Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що веде переговори з очільниками інших міст про створення спільної політсили – так званої "партії мерів".
Про це він розповів у коментарі телеканалу ICTV. За словами журналістів, партію нібито можуть створити на базі політичної сили "Удар", лідером якої є очільник Києва (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Так, ми дійсно спілкуємося з мерами інших міст, розуміючи те, що місцеве самоврядування на сьогоднішній день потрібно захищати, потрібно відстоювати інтереси громад. І ми розглядаємо зараз різні варіанти, яким чином ми могли б представити цю політичну силу", – заявив Кличко.
Кличко підтвердив переговори про "партію мерів". Ілюстрація
Водночас участь в переговорах про створення такої партії вже підтвердив і мер Дніпра Борис Філатов.
"Я беру участь в переговорах в різних форматах із різними учасниками цих процесів", – сказав він.
За словами Філатова, мета нового політичного проєкту – зібрати 30% голосів виборців, тих, хто розчарувався у інших партіях.
Як повідомляв OBOZREVATEL, міський голова Львова, лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий прокоментував ідею зі створенням "партії мерів".
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