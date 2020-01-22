У мережі з'явилося листування народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киви з нібито ветераном АТО Михайлом Майманом, якого парламентар побив у київському ресторані.

Скриншоти сам нардеп показав на сторінці у Facebook, розповівши власну версію подій (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Заради уникнення поширення фейків і міфів, я хочу заявити про свою позицію і пролити світло на ситуацію, що склалася. Людина, яка напала на мене в ресторані "Мокко", поводилася неадекватно і викрикувала нецензурні слова. Я встав і підійшов до нього, нахилився з метою попросити поводитися пристойно, і він завдав удару. Цій поведінці й учинку раніше передували погрози в мережі – як в особистому листуванні, так і публічно! Це системні дії проти мене як опозиційного політика, що почалися ще пів року тому. За результатом інциденту була викликана поліція і складено протокол, зняті побої", – написав Кива.

Кива після бійки з ветераном АТО показав їхнє листування 24 канал

Оприлюднене спілкування свідчить, що Майман, відомий також на прізвище Помагайбо, нібито ображав Киву й постійно погрожував влаштувати йому "помсту". На сторінці чоловіка в Facebook також з'являлися провокативні публікації про нардепа.

Сфера зайнятості Маймайна точно невідома, проте в мережі з'явилися дані, що чоловік брав участь у АТО на Донбасі.

"Ти наркоман і мародер", "Буду тебе *бати штангою", "Жди, с*чко", "Я тебе згною", – нібито писав Майман. "Півень", – відповів йому Кива.

Увага! Нецензурна лексика.

Facebook Іллі Киви

Facebook Іллі Киви

Facebook Іллі Киви

Facebook Іллі Киви

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилося відео бійки Киви й Маймана в ресторані "Мокко" в Києві.

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