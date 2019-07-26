Кабмін розгляне звільнення Кличка: названо дату

Кабінет міністрів України розгляне питання звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА на найближчому засіданні.

Воно заплановано на 31 липня, повідомив прем'єр-міністра України Володимир Гройсман в ефірі "Радіо НВ".

"Відповідно до Конституції всі голови обласних держадміністрацій складають свої повноваження перед новообраним президентом України. Історія проходить абсолютно логічно... Так чи інакше, він складає свої повноваження, а далі питання призначення, призначить президент Кличка або не призначить. Я не можу сказати, я на цю тему з президентом не говорив", – пояснив Гройсман.

Він підкреслив, що питання призначення і звільнення голів міських адміністрацій належить до повноважень глави держави.

Віталій Кличко kp.ua

"Я не заважав попередньому президенту призначати глав адміністрацій, і не буду заважати президенту чинному", – заявив Володимир Гройсман.

Як писав OBOZREVATEL, 24 липня стало відомо, що глава Офісу президента Андрій Богдан направив до Кабміну прохання про звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА.

У документі з підписом Богдана йдеться, що Кличко може бути звільнений в зв'язку з тим, що голови місцевих адміністрацій призначаються і звільняються президентом України за поданням Кабміну.

На початку липня з'явилася інформація, що новий глава держави прагне розділити повноваження мера і голови столичної адміністрації. Вся виконавча влада повинна перейти ставленику президента України.

Кличко заявив, що, просуваючи ініціативу про поділ обов'язків мера Києва і глави КМДА, Зеленський не повинен забувати, з чого починався Майдан. Адже першими його підтримали саме мешканці української столиці.

Також він зазначив, що скандальний план Зеленського є позбавленням Києва місцевого самоврядування. Він дорікнув президента в поверненні старих методів Януковича.

Мер Києва не виключив, що главою КМДА Зеленський може призначити власника мережі МАФів в Києві, кандидата в народні депутати від "Слуги народу" Андрія Холодова.

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