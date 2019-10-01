Дострокові вибори мера в Києві: в "Слузі народу" прояснили плани

Проведення виборів мера в Києві 8-го грудня малоймовірне. Можливо, вони відбутися навесні – одночасно з місцевими виборами в усій Україні.

Таку думку висловив перший заступник глави парламентської фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна". Він нагадав, що новий склад ЦВК ще не сформований.

"Якщо говорити про 8-е грудня, то, очевидно, ми вже не встигаємо. Тим паче, Комітет найімовірніше рекомендує до першого читання проєкт 2143-3, в якому дата виборів не визначається взагалі. Таким чином, оголошувати вибори потрібно буде окремою процедурою, що в короткі терміни малоймовірно", – пояснив політик.

Дострокові вибори мера в Києві

Він додав, що закон про місцеві вибори відводить на виборчий процес 60 днів, тому парламенту потрібно до 8 жовтня ухвалити рішення про проведення виборів, а ЦВК відразу ж їх оголосити.

Відповідаючи на запитання, чи можуть вибори в Києві відбутися одночасно з місцевими виборами в усій Україні, тобто навесні, Корнієнко заявив: "Є така ймовірність".

За його словами, в "Слузі народу" розглядають проєкт нової редакції закону про столицю України (№2143-3) як базовий з обов'язковою інтеграцією в нього положень законопроєкту №2143, також внесеного групою народних депутатів від більшості.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Група народних депутатів внесла до Верховної Ради України законопроєкт з пропозицією провести вибори в Києві 8 грудня.

Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Ірина Верещук заявила, що до кінця року провести вибори в Києві неможливо, адже потрібно прийняти нову редакцію закону про столицю і законодавство про децентралізацію.

Стало відомо, що загальний стан столиці за час перебування на посаді мера Віталія Кличка погіршився, що і вплинуло на високий запит киян до оновлення влади.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал