Депутатське об'єднання "Новий Київ": Ткаченко розповів подробиці

Представник парламентської фракції "Слуга народу" Олександр Ткаченко заявив про створення міжфракційного об'єднання "Новий Київ". Депутати Київради вже анонсували своє об'єднання в групу для "виведення міста з кризи". Вони переконані, що група стане "реальною опозицією до все ще чинної влади в місті".

Про можливе призначення Ткаченка на посаду голови КМДА та створення об'єднання "Новий Київ" – читайте в інтерв'ю.

– Депутати Київради створили депутатську групу "Новий Київ", яка фактично стає опозиційною стосовно Віталія Кличка. За якими принципами вони об'єднувалися? Тільки з почуття протесту?

– Я радий тому, що в Київраді виникла нова группа. Мені здається, це перша ознака того, що все підкилимні ігри й усі закулісні домовленості будуть перенесені в нормальну публічну політичну дискусію. Сподіваюся, що це стане підставою для започаткування нової здорової більшості в Київраді, яка буде працювати в інтересах киян, а не в Кличкоа та його "друзів".

Ми всі є свідками пограбування бюджету Києва, столичної землі й численних корупційних схем. Та з цим миритися не можна. Мільярди виводяться з бюджету розпорядженнями міського голови на користь особливо наближених забудовників. Водночас усі обіцянки чинного керівництва міста залишаються лише на папері. Зрозуміло, що це не може тривати рік у рік.

Під завісу своєї каденції Кличко та його оточення вже взагалі перестали займатися Києвом, що ще більше посилило управлінську кризу. Столиці необхідно оновлення влади – це реальний факт. Кияни втомилися від розгромленої інфраструктури, корупції й усього, що ми зараз спостерігаємо. Вони справді хочуть змін на краще.

Олександр Ткаченко

– Ви також анонсували створення у Верховній Раді міжфракційного об'єднання з аналогічною назвою. Чи є необхідність у ньому в парламенті?

– Нова депутатська групу в Київраді стала для нас нагодою створити у ВР міжфракційну групу "Новий Київ". У координації з колегами з міської ради, ми будемо працювати для того, щоб нарешті змінити еліти в Києві й почати планомірну роботу з оздоровлення ситуації в місті. Саме для цього був ухвалений у першому читанні "Закон про столицю". Зараз ми проводимо публічні обговорення в місті й разом із депутатами Київради сподіваємося привести ситуацію до того, що система управління містом у форматі Порошенко-Кличко піде в минуле.

Підсумки парламентських виборів у столиці, на яких у всіх мажоритарних столичних округах перемогу здобули кандидати від "Слуги народу", також показали заявку від самих киян на оновлення влади в Києві й стали показником рівня недовіри самому Кличку.

Ситуацію бачать і в Кабміні. За його ініціативи розпочаті перевірки діяльності КМДА, які вже розкривають величезні зловживання. І їх уже не вдасться приховати й "вирішити". Ми будемо стежити за цим. Під "ми" я маю на увазі не тільки парламентарів від "Слуги народу", але й тих небайдужих до долі столиці депутатів з інших фракцій, які увійдуть до цього об'єднання.

– Вже з'являлася інформація про Ваше можливе призначення на посаду голови Київської міської державної адміністрації після поділу повноважень із міським головою. Чому немає подальших рухів із боку президента?

– Призначення будь-яких голів адміністрацій – це є прерогативою президента. Кого і коли – вирішує тільки він особисто. Та будь-яке рішення ми будемо підтримувати. Головне, щоб нова людина була максимально ефективною на цій посаді і оперативно розбиралася з наболілими столичними проблемами. Ми зі свого боку теж робимо для цього все можливе в рамках тих повноважень, які є. Зараз важливо консолідувати сили й зосередиться на роботі на благо громадян, які нас підтримали й обрали. І це стосується не тільки столиці, а й усієї країни загалом.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Олександр Ткаченко представив проєкт наземного метро на Троєщину. За його словами, воно буде складатися з 25 зупинок, і його реально відкрити до кінця 2020 року.

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