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28 жовтня • оновлено в 15:23
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Депутатське об'єднання "Новий Київ": Ткаченко розповів подробиці

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Представник парламентської фракції "Слуга народу" Олександр Ткаченко заявив про створення міжфракційного об'єднання "Новий Київ". Депутати Київради вже анонсували своє об'єднання в групу для "виведення міста з кризи". Вони переконані, що група стане "реальною опозицією до все ще чинної влади в місті".

Про можливе призначення Ткаченка на посаду голови КМДА та створення об'єднання "Новий Київ" читайте в інтерв'ю.

Депутати Київради створили депутатську групу "Новий Київ", яка фактично стає опозиційною стосовно Віталія Кличка. За якими принципами вони об'єднувалися? Тільки з почуття протесту?

– Я радий тому, що в Київраді виникла нова группа. Мені здається, це перша ознака того, що все підкилимні ігри й усі закулісні домовленості будуть перенесені в нормальну публічну політичну дискусію. Сподіваюся, що це стане підставою для започаткування нової здорової більшості в Київраді, яка буде працювати в інтересах киян, а не в Кличкоа та його "друзів".

Ми всі є свідками пограбування бюджету Києва, столичної землі й численних корупційних схем. Та з цим миритися не можна. Мільярди виводяться з бюджету розпорядженнями міського голови на користь особливо наближених забудовників. Водночас усі обіцянки чинного керівництва міста залишаються лише на папері. Зрозуміло, що це не може тривати рік у рік.

Під завісу своєї каденції Кличко та його оточення вже взагалі перестали займатися Києвом, що ще більше посилило управлінську кризу. Столиці необхідно оновлення влади – це реальний факт. Кияни втомилися від розгромленої інфраструктури, корупції й усього, що ми зараз спостерігаємо. Вони справді хочуть змін на краще.

Олександр Ткаченко

Олександр Ткаченко

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Ви також анонсували створення у Верховній Раді міжфракційного об'єднання з аналогічною назвою. Чи є необхідність у ньому в парламенті?

– Нова депутатська групу в Київраді стала для нас нагодою створити у ВР міжфракційну групу "Новий Київ". У координації з колегами з міської ради, ми будемо працювати для того, щоб нарешті змінити еліти в Києві й почати планомірну роботу з оздоровлення ситуації в місті. Саме для цього був ухвалений у першому читанні "Закон про столицю". Зараз ми проводимо публічні обговорення в місті й разом із депутатами Київради сподіваємося привести ситуацію до того, що система управління містом у форматі Порошенко-Кличко піде в минуле.

Підсумки парламентських виборів у столиці, на яких у всіх мажоритарних столичних округах перемогу здобули кандидати від "Слуги народу", також показали заявку від самих киян на оновлення влади в Києві й стали показником рівня недовіри самому Кличку.

Ситуацію бачать і в Кабміні. За його ініціативи розпочаті перевірки діяльності КМДА, які вже розкривають величезні зловживання. І їх уже не вдасться приховати й "вирішити". Ми будемо стежити за цим. Під "ми" я маю на увазі не тільки парламентарів від "Слуги народу", але й тих небайдужих до долі столиці депутатів з інших фракцій, які увійдуть до цього об'єднання.

Вже з'являлася інформація про Ваше можливе призначення на посаду голови Київської міської державної адміністрації після поділу повноважень із міським головою. Чому немає подальших рухів із боку президента?

– Призначення будь-яких голів адміністрацій – це є прерогативою президента. Кого і коли – вирішує тільки він особисто. Та будь-яке рішення ми будемо підтримувати. Головне, щоб нова людина була максимально ефективною на цій посаді і оперативно розбиралася з наболілими столичними проблемами. Ми зі свого боку теж робимо для цього все можливе в рамках тих повноважень, які є. Зараз важливо консолідувати сили й зосередиться на роботі на благо громадян, які нас підтримали й обрали. І це стосується не тільки столиці, а й усієї країни загалом.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Олександр Ткаченко представив проєкт наземного метро на Троєщину. За його словами, воно буде складатися з 25 зупинок, і його реально відкрити до кінця 2020 року.

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Особа
Олександр Ткаченко
Місце
Україна Київ
Тег
Партія Слуга народу
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Основной язык матерный и общение "по черному телефону" с Беней для "решения вопросов"?
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