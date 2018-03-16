Біля посольства Росії в Києві залишили кривавий сюрприз: фотофакт

У Києві на вулиці навпроти посольства Російської Федерації в Солом'янському районі залишили голову свині.

Фотографію з місця події опублікував на своїй сторінці в Facebook Олег Богачук.

"16.03.2018 Київ. Посольство РФ", - підписав він зображення.

У російського посольства Facebook

Зазначимо, що 18 березня, в день виборів президента РФ, низка українських націоналістичних організацій мають намір пікетувати посольство Росії в Києві.

Активісти зазначають, що акція буде мирною і в ній візьмуть участь ВО "Свобода", "Правий сектор", "С14" і "Національний корпус".

Як писав "Обозреватель", раніше в Києві навпроти російського посольства сім'я і друзі українського журналіста Романа Сущенка, якого незаконно утримують в РФ, встановили банер з його фотографією.