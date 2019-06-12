Висуваються вихідці з Росії: у Києві вказали на скандальний нюанс у виборчих перегонах

У Києві від мажоритарного округу №219 у Святошинському районі на парламентських виборах збираються балотуватися двоє рідних братів-однофамільців уже чинного нардепа Олександра Третьякова.

Він також обирався від округу №219 і є головою парламентського Комітету у справах ветеранів та осіб з інвалідністю, пишуть "Факти".

У документах самовисуванці Третьяков Павло В'ячеславович і Третьяков Олександр В'ячеславович вказали, що народилися в російському Іркутську в родині військовослужбовця. Обидва проживають у Києві на Троєщині, в одному будинку, але у різних квартирах.

Олександр Третьяков Bigus.info

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Особи з однаковими прізвищами серед кандидатів на виборах були і під час президентського виборчого процесу. Так, балотувався однофамілець лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко, Юрій Тимошенко.

Як писав OBOZREVATEL, під час передвиборчої кампанії до парламенту уже спалахнули кілька скандалів. Відомого телеведучого і ресторатора Миколу Тищенка, який має намір балотуватися на дострокових виборах до Верховної Ради, запідозрили в тому, що він купив собі місце у партії президента України Володимира Зеленського "Слуга народу".

Якщо ви володієте інформацією про скандальні факти з біографії кандидатів, представлених у списках політичних партій на вибори-2019 до Верховної Ради, просимо повідомляти до редакції. Українці заслуговують знати правду!

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