"Політичний тиск": від нардепів вимагають не голосувати за зміни до Конституції щодо децентралізації

Понад пів сотні лідерів місцевого самоврядування та експертів вдруге зробили спільну заяву щодо загроз, які містяться в проекті змін до Конституції України в частині децентралізації, і закликали депутатів не голосувати за нього.

Про це сказано на сайті Асоціації міст України. Підписанти заявили, що не зважаючи на те, що в Офісі президента врахували частину зауважень, на яких вони наголошували раніше, все ж основна вимога, владою була проігнорована. Мова йде про необхідність публічного обговорення проекту змін до Конституції зі спільним напрацюванням виваженої редакції законопроекту.

Вони наголосили, що були змушені вчергове звертатись до центральних органів виконавчої влади, Офісу президента, особисто до Володимира Зеленського й до західних партнерів з публічною заявою.

Від нардепів вимагають не голосувати за зміни до Конституції щодо децентралізації

У заяві сказано, що оновлений текст змін до Конституції невідомого авторства попри часткове виправлення недоліків зазнав лише технічно-формальних коректив, щоб уникнути можливого негативного висновку Конституційним Судом України, і продовжує містити ряд загрозливих формулювань, які створюють можливості для демонтажу автономії місцевого самоврядування.

На переконання підписантів, Інститут "префектів" є в руках президента і його офісу інструментом політичного тиску на місцеве самоврядування.

Вони наголосили, що він втручатиметься у виконання органами місцевого самоврядування як делегованих так і власних повноважень, а також всупереч ратифікованої Україною Європейської хартії місцевого самоврядування зупинятиме акти ОМС. Все це веде до передумов, які будуть загрозою для демократії, заміщуючи значущий вплив громади на процес ухвалення місцевих рішень впливом представника, якого призначає президент України.

"Текст змін до Конституції також зменшує фінансові гарантії місцевого самоврядування. Скасовуючи обов’язок держави у повному обсязі фінансувати делеговані нею повноваження (освіта, охорона здоров’я, соціальний захист, культура, спорт) новий склад парламенту, з подачі Офісу президента, ризикує обнулити здобутки бюджетної децентралізації та фактично може "відібрати" бюджети розвитку міських, селищних й сільських громад. Тим самим ліквідовуючи можливість для покращення благоустрою в містах, унеможливлюючи подальше підвищення якості послуг для мешканців громад та катастрофічно зменшуючи потенціал для процвітання", – сказано у заяві.

Підписанти зазначили, що зміни також передбачають зменшення повноважень голів громад, тим самим порушуючи внутрішню систему стримування та противаг між різними представницькими органами на рівні місцевого самоврядування. А також, передбачають появу окружного рівня місцевого самоврядування, куди мають входити всі громади.

"Ця норма через відсутність переліку власних повноважень місцевого самоврядування базового рівня в Конституції України закладає можливість зменшення повноважень базового рівня місцевого самоврядування на рівні норм ЗУ "Про місцеве самоврядування" та інших нормативних актів Верховної ради України, для яких достатньо 226 голосів, а також закладає майбутній конфлікт між окружними радами та радами міст та менших об’єднаних територіальних громад. Що фактично нівелює головну мету децентралізації – забезпечити повсюдність спроможного базового рівня місцевого самоврядування в Україні, аби кожен громадянин, незалежно від місця свого проживання, міг отримати в себе на місці однаково якісні публічні послуги і мати однаково якісні умови проживання.

Оскільки ми, на жаль, не отримали жодної офіційної реакції на нашу першу спільну заяву та у зв’язку із значущими загрозами, які містить навіть доопрацьований проект змін до Конституції України, змушені вчергове робити спільну заяву з категоричним закликом не голосувати за цей законопроект.

Якщо президент України Володимир Зеленський не відкличе для спільного доопрацювання проект змін до Конституції України, закликаємо народних депутатів України всіх депутатських фракцій та груп голосувати проти запропонованого законопроекту.

Місцеве самоврядування – це колиска демократії у всіх демократичних суспільствах! Ми не маємо права піти по шляху його руйнування!" – сказано у заяві.

З повним текстом заяви можна ознайомитися за посиланням.

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