Без заторів, маршруток і хаотичних забудов: Кличко розповів про новий Генплан Києва

Мер Києва Віталій Кличко виступив на міжнародному форумі "Майбутнє Києва", де презентували проєкт нового Генплану міста. Зокрема, мер заявив, що Генплан стане предметом громадських слухань, а також окреслив низку інфраструктурних викликів, що стоять перед столицею.

Презентований Генеральний план столиці – це проєкт основного містобудівного документа міста, який має стати платформою для інноваційних рішень та сприяти успішній реалізації стратегії розвитку Києва, сказано на сайті пресслужби мера.

OBOZREVATEL зібрав головне з виступу мера.

Віталій Кличко виступив на презентації Генплану столиці kiev.klichko.org

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Обговорення Генплану столиці стартує на початку 2020 року

Як зазначив мер, пропозиції, корективи та зауваження громадськості щодо Генплану будуть враховані до ухвалення основного містобудівного документа столиці. Він наголосив, що столична влада працює відкрито і на форумі презентує напрацювання фахівцям, архітекторам та урбаністам.

"Це своєрідна матриця. Далі, вже на початку наступного року, стартують громадські слухання і обговорення. За результатами яких до проєкту будуть вносити корективи, пропозиції киян. Врахують зауваження громадськості. У слуханнях зможуть взяти участь усі небайдужі кияни", – підкреслив Кличко.

За словами мера, його команда буде готова врахувати рекомендації та внести корективи.

Віталій Кличко виступив на презентації Генплану столиці kiev.klichko.org

Генплан допоможе подолати інфраструктурні виклики

За словами Кличка, ухвалення нового Генплану допоможе подолати складні умови для пересування містом – транспортні затори, недбале паркування, горезвісні маршрутки. Також, за його словами, незадовільним для європейської столиці є й рівень розвитку метро.

"Нам необхідно відшукати значні кошти на будівництво станцій метрополітену. Насамперед, продовжити його лінії на Виноградар та Троєщину", – підкреслив Кличко.

Також мер Києва наголосив на необхідності завершення будівництва підходів до Дарницького залізнично-автомобільного мосту, зведення вокзалу на Видубичах а також будівництво перехоплюючих паркінгів біля транспортних розв’язок – поблизу станцій метро та на в’їздах до міста.

Віталій Кличко виступив на презентації Генплану столиці kiev.klichko.org

Хаотична забудова в столиці повинна припинитись

Мер наголосив, що Генплан зокрема ґрунтується на глибокому аналізі планів забудов.

"Хаотична забудова столиці має припинитися! А дозволи на будівництво мусять видаватись із врахуванням розвитку інфраструктури конкретної території. А також – рівня впливу будівництва на такі території", – сказав Кличко.

За його словами, планування забудови територій має бути тісно пов’язане зі створенням об’єктів соціальної інфраструктури. У Генплані передбачається аналіз інвестиційних намірів забудовників, чого не робилось раніше.

"Ці питання потрібно вирішувати на законодавчому рівні, шляхом розширення повноважень органу місцевого самоврядування в частині функцій містобудівного контролю", – зазначив Кличко.

Крім того, мер наголосив на необхідності й надалі будувати нові школи та дитсадки. А також – на встановленні жорсткого контролю за комплексністю забудови в столиці.

Окремо він наголосив на необхідності встановити суворий регламент обмежень висоти забудови в історичному центрі.

"Ми маємо зберегти історичне обличчя Києва, його пам’ятки та особливу архітектуру. У вирішенні цих питань має допомогти новий історико-архітектурний опорний план міста. І ми розраховуємо на допомогу Міністерства культури у найшвидшому завершенні та погодженні цього критично необхідного столиці документа", – додав Кличко.

Як писав OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко виступив із публічним звітом про результати своєї роботи за 2019 рік. Він розповів про міжнародні візити до Швейцарії на Давоський форум, в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Парижі, а також до США.

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