УкрEngРус
Реєстрація
LadyCity

"Вдавися ними": у Києві під посольством РФ Путіна годували "булками з людським м'ясом"

2.9тЧитати новину російською

У Києві 24 травня під посольством РФ пройшов мітинг на підтримку ув'язнених в Росії українців.

Вимагати звільнення 64 в'язнів Кремля прийшло понад сотню людей. Серед них - відомі громадські активісти та письменники, передає видання "Інформатор" .

Новини
"Сенцов помирає": військовий експерт заявив про отруєння українського режисера

Під час мітингу учасники роздавали символічні булочки з вкладеними чорними силуетами людей. Це символізувало їжу для Путіна.

"Вдавися ними," - скандували активісти.

"Інформатор"

"Інформатор"

"Інформатор"

"Інформатор"

"Інформатор"

На плакатах учасників протесту були написані імена засудженого на 20 років українського режисера Олега Сенцова, кримських активістів Володимира Балуха і Олександр Кольченко,а також інших неугодних Кремлю людей.

Як писав OBOZREVATEL, Олег Сенцов оголосив голодування і вимагає звільнення ув'язнених в РФ українців.

Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
10
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги