"Вдавися ними": у Києві під посольством РФ Путіна годували "булками з людським м'ясом"

У Києві 24 травня під посольством РФ пройшов мітинг на підтримку ув'язнених в Росії українців.
Вимагати звільнення 64 в'язнів Кремля прийшло понад сотню людей. Серед них - відомі громадські активісти та письменники, передає видання "Інформатор" .
Під час мітингу учасники роздавали символічні булочки з вкладеними чорними силуетами людей. Це символізувало їжу для Путіна.
"Вдавися ними," - скандували активісти.
"Інформатор"
"Інформатор"
"Інформатор"
"Інформатор"
"Інформатор"
На плакатах учасників протесту були написані імена засудженого на 20 років українського режисера Олега Сенцова, кримських активістів Володимира Балуха і Олександр Кольченко,а також інших неугодних Кремлю людей.
Як писав OBOZREVATEL, Олег Сенцов оголосив голодування і вимагає звільнення ув'язнених в РФ українців.