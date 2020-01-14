Не лише Ocean Plaza: в Києві знову трапився масштабний потоп. Фото і відео

У вівторок, 14 січня, в Києві на вулиці Якубовського (Теремки-2) трапився масштабний прорив тепломережі.

Підтверджуючі фото і відео опублікували в соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що трубу з окропом прорвало біля ЖК Campus. На кадрах видно, як величезну ділянку накрило паром. НП також ускладнила рух транспорту.

У Києві на Теремках вулицю затопив окріп

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Заступник глави Київської міськдержадміністрації Петро Пантелєєв заявив, що прорив тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza трапився через гідравлічне випробування. За його словами, аварійною тепломагістраль була.

Станом на ранок 14 січня вода пішла самопливом із приміщень ТРЦ Ocean Plaza, які були затоплені.

Влада Києва має намір компенсувати збитки водіям, чиї автомобілі були пошкоджені через прорив тепломережі 13 січня.

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