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14 січня • оновлено в 18:08
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Не лише Ocean Plaza: в Києві знову трапився масштабний потоп. Фото і відео

1.4т
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У вівторок, 14 січня, в Києві на вулиці Якубовського (Теремки-2) трапився масштабний прорив тепломережі.

Підтверджуючі фото і відео опублікували в соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що трубу з окропом прорвало біля ЖК Campus. На кадрах видно, як величезну ділянку накрило паром. НП також ускладнила рух транспорту.

У Києві на Теремках вулицю затопив окріп

У Києві на Теремках вулицю затопив окріп

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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