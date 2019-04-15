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Підрив авто українського розвідника: в справі з'явився поліцейський слід

2.1тЧитати матеріал російською

До вибуху авто українського розвідника в Києві може бути причетний співробітник столичної податкової поліції.

Про це сказано в матеріалах справи опублікованих в судовому реєстрі. Так, слідство встановило підозрюваних до підготовки вибуху машини.

"Зокрема Особа_4, особисто оформила нотаріально завірене запрошення безпосередньо причетної особи до вибуху - Особа _3 (підривник автомобіля, який помер в лікарні) для отримання візи. Підписати і забезпечити оформлення запрошення гр. Киргизької Республіки Особа _4 попросила Особа _6", – йдеться в матеріалах суду.

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Крім того встановлено, що інформацію про пересування автомобіля потерпілого підривників передав працівник податкової поліції, якого попросив про це кум.

"Інформацію про пересування автомобіля потерпілого по БД "Безпечне місто" отримував співробітник податкової поліції Києва Особа_7, яка на прохання свого кума надала пароль і віддалений доступ до комп'ютера, на якому було встановлено ключ від Безпечного міста, Особа_2", – повідомили в суді .

5 квітня одному з причетних повідомили про підозру в пособництві в незакінченому замаху на терористичний акт. "Особа_2", яка дала доступ до комп'ютера поліцейського, також повідомили про підозру.

Також 5 квітня по місцю проживання фігуранта силовики провели обшук, де вилучили майже 1,5 млн грн, більше 24 тисяч доларів, близько 5 тисяч євро і 9700 туркменських манатів.

Прокуратура в Печерському суді клопотала про арешт майна. Суддя задовольнив клопотання.

Підрив авто розвідника в Києві

Підрив авто розвідника в Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
УкраїнаКиїв
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Livesey David
Livesey David
Свын мэнт хотел подорвать пердак свыну шпиёну, гы.
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Перепил Недо
Перепил Недо
Livesey David, Усохни грязь
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