Підприємці зібралися під Радою на масовий мітинг: центр перекритий
У вівторок, 15 грудня, в Києві під Верховною Радою проходить масштабна акція руху "SaveФОП" "СТОП локдаун!"
Підприємці вимагають скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу і ухвалити законопроекти №3853-1 (2), 3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування.
Учасники протестів перекрили рух по вулиці Грушевського, в центрі утворилися пробки.
У зв'язку з масовими заходами співробітники Національної поліції і військовослужбовці Національної гвардії посилили режим безпеки в центрі.
Представники поліції діалогу і профільних служб проводять з учасниками акції профілактично-роз'яснювальну роботу та попереджають про неприпустимість будь-яких правопорушень.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
1 грудня Рада ухвалила закон, який на рік відкладає введення касових апаратів для фізичних осіб-підприємців (ФОП).
У той же день під Радою зібралися підприємці. Вони блокували рух в урядовому кварталі, пізніше пішли маршем в бік Майдану і перекрили Хрещатик. У підсумку Рада пішла їм назустріч і відстрочила введення касових апаратів.
Введення обліку було однією з умов МВФ. Крім того, відстрочка залишить в тіні сотні тисяч ФОП.