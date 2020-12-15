Підприємці зібралися під Радою на масовий мітинг: центр перекритий

Анна Прийма
Анна Прийма
Кияни
9,0 т.
Підприємці зібралися під Радою на масовий мітинг: центр перекритий

У вівторок, 15 грудня, в Києві під Верховною Радою проходить масштабна акція руху "SaveФОП" "СТОП локдаун!"

Підприємці вимагають скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу і ухвалити законопроекти №3853-1 (2), 3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування.

Учасники протестів перекрили рух по вулиці Грушевського, в центрі утворилися пробки.

Мітинг підприємців
Малий бізнес вийшов під Раду
Мітинг під охороною
Правоохоронці під Радою
Охорона в центрі посилена
Правоохоронці посилено охороняють протести
Спецтехніка в центрі
Під Раду приїхала спецтехніка
Бізнес вимагає скасувати карантинні обмеження

У зв'язку з масовими заходами співробітники Національної поліції і військовослужбовці Національної гвардії посилили режим безпеки в центрі.

Представники поліції діалогу і профільних служб проводять з учасниками акції профілактично-роз'яснювальну роботу та попереджають про неприпустимість будь-яких правопорушень.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаКиїв