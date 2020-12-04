Підприємці влаштували під Радою акцію протесту
У п'ятницю, 4 грудня, рух "SaveФОП!" влаштувало протестну акцію "Податковий майдан" під Верховною Радою України. Вона почалася о 9:00.
Зокрема, учасники мітингу вимагають скасування карантинних обмежень для малого і мікробізнесу, а також ухвалити законопроєкти №3853-1 (2) і 3993 про податкові пільги. OBOZREVATEL стежить за розвитком подій онлайн (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
За інформацією на Telegram-каналі Патрульної поліції Києва, мітингарі перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках (від Кріпосного провулку до Європейської площі), а також виїзд на вулицю Інститутську.
Нагадаємо, 3 грудня під парламентом також пройшов пікет за участю профспілок і підприємців. Люди вимагали належного фінансування держпідприємств, виплати боргів щодо зарплат і скасування антипрофспілкових законопроєктів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
2 грудня під Верховною Радою також протестували ФОП і представники профспілок.
Протести під стінами парламенту були і 1 грудня. Тоді учасники податкового "майдану" навіть перекрили рух в урядовому кварталі.
В той день Верховна Рада пішла їм назустріч і відтермінували введення касових апаратів для ФОП до січня 2022 року.