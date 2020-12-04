Підприємці влаштували під Радою акцію протесту

У п'ятницю, 4 грудня, рух "SaveФОП!" влаштувало протестну акцію "Податковий майдан" під Верховною Радою України. Вона почалася о 9:00.

Зокрема, учасники мітингу вимагають скасування карантинних обмежень для малого і мікробізнесу, а також ухвалити законопроєкти №3853-1 (2) і 3993 про податкові пільги. OBOZREVATEL стежить за розвитком подій онлайн (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

За інформацією на Telegram-каналі Патрульної поліції Києва, мітингарі перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках (від Кріпосного провулку до Європейської площі), а також виїзд на вулицю Інститутську.

Нагадаємо, 3 грудня під парламентом також пройшов пікет за участю профспілок і підприємців. Люди вимагали належного фінансування держпідприємств, виплати боргів щодо зарплат і скасування антипрофспілкових законопроєктів.

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