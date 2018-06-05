Підпалили? На місці пожежі в Чорнобилі знайдені важливі докази

На місці пожежі в Чорнобильській зоні було знайдено 3 або 4 факела, що може свідчити про підпал.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Повідомляється, що навмисний підпал могли використовувати з метою замести сліди інших злочинів - наприклад, незаконної вирубки лісу.

Рятувальники в оцінках причин обережні, тому що сконцентровані зараз на боротьбі з полум'ям. "На даний момент ще працюють підрозділи. Вже після ліквідації пожежі з'ясують причину. Але слід зазначити, що вогонь був в різних місцях, тобто загоряння цієї підстилки було в різних місцях", - пояснила представник ГСЧС.

За даними пожежників, загорілося близько 10:00 ранку, вогонь з трави перекинувся на ліс, і полум'я не вдалося локалізувати до сих пір. Цьому заважає сильний поривчастий вітер.

На місці працюють близько 120 рятувальників, 30 одиниць техніки, а з повітря гасіння забезпечують літак Ан-32 і вертоліт Мі-8, які вже вилили на землю понад 30 тонн води.

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