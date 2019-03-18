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Підпал магазину Roshen у Києві: спливли скандальні факти про затриманого

2.2тЧитати матеріал російською

Підозрюваним у підпалі магазину Roshen у Києві на Хрещатику виявився член радикальної екстремістської організації, яка планувала зірвати вибори в Україні.

Про це повідомив начальник Національної поліції Києва Андрій Крищенко, передає "Українська правда". Імені правоохоронці не назвали, однак відомо, що чоловік – активний учасник вуличних акцій.

"Метою цієї оргізанізаціі була дестабілізація ситуації в столиці та зрив виборів. Зараз із затриманим проводять першочергові слідчі дії", – пояснив він.

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Roshen

Roshen

Facebook Дмитро Власов

Крім того, Крищенко заявив, що затриманий, імовірно, причетний і до іншого підпалу магазину Roshen – 17 березня біля станції метро "Героїв Дніпра".

Примітно, що лідер організації, в яку входить чоловік, також перебуває в СІЗО. За інформацією правоохоронних органів, його звуть Євген Моринець (організація "Біла балаклава").

Повідомляється, що затриманий за підпал магазину раніше брав участь в акції біля слідчого ізолятора з вимогою звільнити їхнього лідера.

Затриманий за підпал

Затриманий за підпал

Українська правда

З'явилася також інформація про зв'язок підозрюваного з проросійською організацією "ГК "Наждак", яку очолює Микола Дульський, відомий як агент російських спецслужб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві через кинуту вибухівку загорілася автомобільна парковка. Вогонь знищив два авто.

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УкраїнаКиїв
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Зачем задерживать? "При попытке скрыться упал, ударился головой о проезжавший мимо полицейский автомобиль и скончался от ушибов".
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
ЦЭПУТИН! :-)))
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