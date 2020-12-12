Під ОП влаштували акцію з труною в річницю затримання підозрюваних у справі Шеремета. Фото і відео

Ольга Ліпич
Ольга Ліпич
Кияни
2,6 т.
Під ОП влаштували акцію з труною в річницю затримання підозрюваних у справі Шеремета. Фото і відео

У першу річницю затримання підозрюваних в організації вбивства журналіста Павла Шеремета, 12 грудня, під Офісом президента України у Києві активісти влаштували акцію протесту.

Як повідомляють "Факти", протестувальники висловили незгоду з тим, що Андрію Антоненку, Юлії Кузьменко та Яні Дугарь висунули звинувачення нібито без доказової бази. Так, мітингарі вирішили "поховати правосуддя" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Активісти принесли під будівлю труну з написом "Весна прийшла, невинних садять" та похоронні вінки.

Активісти принесли під ОП труну
Вони вирішили "поховати правосуддя"
Акція була приурочена до річниці затримання підозрюваних

Нагадаємо: 10 грудня Шевченківський районний суд Києва продовжив ветерану АТО і музиканту Антоненку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 лютого 2021 року.

Водночас підозрювана Кузьменко залишається під домашнім арештом, а Дугарь – на волі під заставою.

Раніше під будівлею Апеляційного суду Києва після засідання у справі Антоненка відбулися зіткнення між силовиками та прихильниками підозрюваного.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • журналіста Павла Шеремета вбили 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, у якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним управлінням.

  • 12 грудня 2019 року поліція назвала й затримала підозрюваних в організації вбивства Шеремета.

  • Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) було висунуто музиканту, волонтеру й бійцю АТО Андрієві Антоненку (Riffmaster), волонтерці й дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко.

  • А волонтерку й військову медсестру Яну Дугарь запідозрили в тому, що перед убивством Шеремета вона нібито проводила "розвідку", фотографуючи камери відеоспостереження неподалік від місця злочину.

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