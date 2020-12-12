Під ОП влаштували акцію з труною в річницю затримання підозрюваних у справі Шеремета. Фото і відео
У першу річницю затримання підозрюваних в організації вбивства журналіста Павла Шеремета, 12 грудня, під Офісом президента України у Києві активісти влаштували акцію протесту.
Як повідомляють "Факти", протестувальники висловили незгоду з тим, що Андрію Антоненку, Юлії Кузьменко та Яні Дугарь висунули звинувачення нібито без доказової бази. Так, мітингарі вирішили "поховати правосуддя" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).
Активісти принесли під будівлю труну з написом "Весна прийшла, невинних садять" та похоронні вінки.
Нагадаємо: 10 грудня Шевченківський районний суд Києва продовжив ветерану АТО і музиканту Антоненку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 лютого 2021 року.
Водночас підозрювана Кузьменко залишається під домашнім арештом, а Дугарь – на волі під заставою.
Раніше під будівлею Апеляційного суду Києва після засідання у справі Антоненка відбулися зіткнення між силовиками та прихильниками підозрюваного.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
журналіста Павла Шеремета вбили 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, у якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним управлінням.
12 грудня 2019 року поліція назвала й затримала підозрюваних в організації вбивства Шеремета.
Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) було висунуто музиканту, волонтеру й бійцю АТО Андрієві Антоненку (Riffmaster), волонтерці й дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко.
А волонтерку й військову медсестру Яну Дугарь запідозрили в тому, що перед убивством Шеремета вона нібито проводила "розвідку", фотографуючи камери відеоспостереження неподалік від місця злочину.