Під Києвом зійшов з рейок потяг: подробиці НП

Увечері в п'ятницю, 2 серпня, біля Фастова (Київська область) з рейок зійшов вантажний потяг.

Як передає ТСН, аварія сталася в районі станції Кожанка на ділянці Фастів-Козятин. У зв'язку з цим було заблоковано рух потягів, що слідували з Фастівського напрямку.

У Києві на табло Центрального залізничного вокзалу зазначено, що поїзди спізнюються на дві з половиною години.

ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно у Львівській області сталася смертельна НП з поїздом, який зіткнувся з автомобілем.

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