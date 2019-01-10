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Під Києвом викрали молодого хлопця: поліція просить допомогти

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У четвер, 10 січня, під Києвом в селі Святопетровське невідомі викрали молодого хлопця на ім'я Микола Кіліков.

Як передає "Київ оперативний", його силою заштовхнули в автомобіль Citroen (# AA5234BX) і повезли в невідомому напрямку.

До цього часу зв'язку з хлопцем немає. Поліція ввела план-перехоплення з пошуку авто, проте поки що не знайшла його.

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"Якщо ви володієте будь-якою інформацією з цього приводу, будь ласка, терміново зателефонуйте 102 або напишіть нам", - написано в повідомленні.

Під Києвом викрали молодого хлопця: поліція просить допомогти
Під Києвом викрали молодого хлопця: поліція просить допомогти
Під Києвом викрали молодого хлопця: поліція просить допомогти
Під Києвом викрали молодого хлопця: поліція просить допомогти

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Тернополі до 14 років позбавлення волі заочно засудили одного з ватажків "ЛНР" на прізвисько "Рудий". Він оголошений у розшук.

Місце
УкраїнаКиїв
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