Під Києвом викрали молодого хлопця: поліція просить допомогти

У четвер, 10 січня, під Києвом в селі Святопетровське невідомі викрали молодого хлопця на ім'я Микола Кіліков.

Як передає "Київ оперативний", його силою заштовхнули в автомобіль Citroen (# AA5234BX) і повезли в невідомому напрямку.

До цього часу зв'язку з хлопцем немає. Поліція ввела план-перехоплення з пошуку авто, проте поки що не знайшла його.

"Якщо ви володієте будь-якою інформацією з цього приводу, будь ласка, терміново зателефонуйте 102 або напишіть нам", - написано в повідомленні.

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