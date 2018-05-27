Під Києвом горів склад: всі подробиці

У Київській області в місті Вишневе спалахнула велика пожежа в будівлі з газовими балонами.

Як пише "Київ Оперативний", вогонь охопив приватний склад. Зараз на місці НП працюють бійці ГСЧС, інформація про постраждалих також уточнюється.

У той же час, за деякими даними, в будівлі знаходяться газові балони, що загрожує вибухом.

За інформацією "Української правди", пожежа сталася на пункті прийому вторсировини. Площа складу становить 80 квадратних метрів, але яка його частина охоплена вогнем, поки що уточнюється.

У прес-службі ГСЧС повідомили, що станом на 17:17 пожежу було локалізовано. На місці НП працює чотири одиниці техніки та 24 пожежника.

Станом на 19:34 пожежу ліквідовано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві спалахнула масштабна пожежа, в результаті якої згоріли понад 50 автомобілів.