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Під Києвом горів склад: всі подробиці

25.4тЧитати новину російською

У Київській області в місті Вишневе спалахнула велика пожежа в будівлі з газовими балонами.

Як пише "Київ Оперативний", вогонь охопив приватний склад. Зараз на місці НП працюють бійці ГСЧС, інформація про постраждалих також уточнюється.

У той же час, за деякими даними, в будівлі знаходяться газові балони, що загрожує вибухом.

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За інформацією "Української правди", пожежа сталася на пункті прийому вторсировини. Площа складу становить 80 квадратних метрів, але яка його частина охоплена вогнем, поки що уточнюється.

У прес-службі ГСЧС повідомили, що станом на 17:17 пожежу було локалізовано. На місці НП працює чотири одиниці техніки та 24 пожежника.

Станом на 19:34 пожежу ліквідовано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві спалахнула масштабна пожежа, в результаті якої згоріли понад 50 автомобілів.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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