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Під Києвом спалахнула птахофабрика: фото і відео масштабної пожежі

1.4тЧитати матеріал російською

У Василькові Київської області на території птахофабрики "Ясенсвіт" спалахнула масштабна пожежа.

Як повідомив журналіст OBOZREVATEL з місця події, НП сталася вдень 4 червня. Горіла одну з будівель підприємства. Клуби диму було видно на відстані декількох кілометрів.

Начальник прес-служби ДСНС Київської області Вікторія Рубан повідомила нашим журналістам, що площа пожежі склала 15 000 м кв.

Пожежа на птахофабриці

Пожежа на птахофабриці

"На місці працює 16 одиниць техніки, і перебуває ще. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає. Причина пожежі на даний момент невідомі", - зазначила вона.

Пожежа на птахофабриці

Пожежа на птахофабриці

Пожежа на птахофабриці

Пожежа на птахофабриці

Олександр Бердник

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Пожежа на птахофабриці

Пожежа на птахофабриці

Олександр Бердник

Пожежа на птахофабриці

Пожежа на птахофабриці

Під Києвом спалахнула птахофабрика: фото і відео масштабної пожежі

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Під Києвом спалахнула птахофабрика: фото і відео масштабної пожежі

ДСНС Київської області

Під Києвом спалахнула птахофабрика: фото і відео масштабної пожежі

ДСНС Київської області

Під Києвом спалахнула птахофабрика: фото і відео масштабної пожежі

ДСНС Київської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, на суднобудівному підприємстві "Кузня на Рибальському" сталася пожежа. Горів корабель, на якому проходили ремонтні роботи. Площа пожежі склала 100 м кв.

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Теми
ЕксклюзивКриміналНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
криміналпожежа
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Кузнецова Мадина
Кузнецова Мадина
Oгpoмное спасибo тeм, кто покaзал мне пpeкрacный сайт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁mbxs5i Пpoсто пройдя oпpoс полyчилa пoчти полугoдoвую зарплату)) Пoльзyйтеcь, пoкa ещe eсть возмoжнocть=)
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леня зе
леня зе
куринные воины
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