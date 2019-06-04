Під Києвом спалахнула птахофабрика: фото і відео масштабної пожежі

У Василькові Київської області на території птахофабрики "Ясенсвіт" спалахнула масштабна пожежа.

Як повідомив журналіст OBOZREVATEL з місця події, НП сталася вдень 4 червня. Горіла одну з будівель підприємства. Клуби диму було видно на відстані декількох кілометрів.

Начальник прес-служби ДСНС Київської області Вікторія Рубан повідомила нашим журналістам, що площа пожежі склала 15 000 м кв.

Пожежа на птахофабриці

"На місці працює 16 одиниць техніки, і перебуває ще. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає. Причина пожежі на даний момент невідомі", - зазначила вона.

Пожежа на птахофабриці

Пожежа на птахофабриці Олександр Бердник

Пожежа на птахофабриці Олександр Бердник

Пожежа на птахофабриці

ДСНС Київської області

ДСНС Київської області

ДСНС Київської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, на суднобудівному підприємстві "Кузня на Рибальському" сталася пожежа. Горів корабель, на якому проходили ремонтні роботи. Площа пожежі склала 100 м кв.

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