Для боротьби з пожежею, що спалахнула 23 квітня в селі Червоний Ріг, з'їхалися люди з сусідніх сіл. А сам підпалювач нібито зізнався місцевим у своєму злочині.
Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, на місці працюють рятувальники, а місцеві допомагають їм – пригнали навіть кілька тракторів, щоб переорати землю і припинити поширення вогню. Крім того, пожежникам довелося викликати додаткову техніку, оскільки великі автомобілі не могли проїхати в лісову зону.
За словами місцевих жителів Віталія та Лариси, палієм, якого вже затримала поліція, був хтось із приїжджих дачників. Віталій розповідає, що той особисто йому зізнався у скоєному.
У селі Червоний Ріг спалахнула пожежа
У селі Червоний Ріг спалахнула пожежа
У селі Червоний Ріг спалахнула пожежа
"Он там приїжджі дачники, він (палій, – Ред) сам зізнався. Він в очі зізнався, щоб не шукали серед місцевих", – поділився чоловік.
Його дружина Лариса розповіла про масштаби трагедії – каже, що вогонь був сильним.
"Горіло сильно. Хлів в одному господарстві згорів, але спасибі пожежним, що відбили. Тут же ще хутір, людей немає, родичі поз'їздилися з сусідніх сіл. Це страшно", – поділилася вона.
У селі Червоний Ріг спалахнула пожежа
У селі Червоний Ріг спалахнула пожежа
У селі Червоний Ріг спалахнула пожежа
Як повідомляв OBOZREVATEL, пожежа спалахнула в селі Червоний Ріг Бородянського району Київської області. Поліція майже одразу ж затримала ймовірного палія.
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