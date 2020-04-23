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23 квітня • оновлено в 19:40
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Під Києвом палій влаштував потужну пожежу: гасять рятувальники і місцеві жителі. Фото і відео вогненної стихії

7.8т
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Для боротьби з пожежею, що спалахнула 23 квітня в селі Червоний Ріг, з'їхалися люди з сусідніх сіл. А сам підпалювач нібито зізнався місцевим у своєму злочині.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, на місці працюють рятувальники, а місцеві допомагають їм – пригнали навіть кілька тракторів, щоб переорати землю і припинити поширення вогню. Крім того, пожежникам довелося викликати додаткову техніку, оскільки великі автомобілі не могли проїхати в лісову зону.

За словами місцевих жителів Віталія та Лариси, палієм, якого вже затримала поліція, був хтось із приїжджих дачників. Віталій розповідає, що той особисто йому зізнався у скоєному.

У селі Червоний Ріг спалахнула пожежа

У селі Червоний Ріг спалахнула пожежа

У селі Червоний Ріг спалахнула пожежа

У селі Червоний Ріг спалахнула пожежа

У селі Червоний Ріг спалахнула пожежа

У селі Червоний Ріг спалахнула пожежа

"Он там приїжджі дачники, він (палій, – Ред) сам зізнався. Він в очі зізнався, щоб не шукали серед місцевих", – поділився чоловік.

Його дружина Лариса розповіла про масштаби трагедії – каже, що вогонь був сильним.

"Горіло сильно. Хлів в одному господарстві згорів, але спасибі пожежним, що відбили. Тут же ще хутір, людей немає, родичі поз'їздилися з сусідніх сіл. Це страшно", – поділилася вона.

У селі Червоний Ріг спалахнула пожежа

У селі Червоний Ріг спалахнула пожежа

У селі Червоний Ріг спалахнула пожежа

У селі Червоний Ріг спалахнула пожежа

У селі Червоний Ріг спалахнула пожежа

У селі Червоний Ріг спалахнула пожежа

Як повідомляв OBOZREVATEL, пожежа спалахнула в селі Червоний Ріг Бородянського району Київської області. Поліція майже одразу ж затримала ймовірного палія.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Пожежа в Києві
Особа
В'ячеслав Буткалюк
Місце
Україна
Тег
пожежа
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Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
вы еще макро сьемку применили в фотографированию
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