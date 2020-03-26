У селі Стайки Кагарлицького району на Київщині, незважаючи на пандемію коронавірусу та введення надзвичайної ситуації, зафіксували викрадання корисних копалин держави.

Нелегалів упіймали активісти і вже звернулися до Головного управління Національної поліції Київщини, водної поліції та рибоохоронного патруля, передає "Стопкор". "Триває нелегальна робота земснаряду в акваторії Дніпра. Техніка незаконно видобуває копалини без дозволу і в умовах нересту", – зазначили представники ГО "Стоп корупції".

В установі додали, що браконьєри працюють зокрема вночі. Так, у ніч проти 25 березня громадські активісти помітили пожвавлення на об'єкті. Там стояла баржа і працював земснаряд.

stopcor.org

stopcor.org

stopcor.org

stopcor.org

stopcor.org

Нагадаємо, раніше київського депутата Сергія Паладія зафіксували на місці незаконного видобутку піску в районі Видубичів у Києві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На Київщині випадки розкрадання піску стали вже непоодинокими.

У селі Плесецьке Київської області ще у серпні розкрили нову схему розкрадання надр підприємством "Плисецький гранітний кар'єр".

А у вересні "піщані нелегали" вигулькнули у Вишгороді. Компанія, на чиє майно було накладено судовий арешт, знову почала вивозити зі своїх складів пісок.

Наступного місяця у Голосіївському районі Києва поблизу річки Коник зафіксували ще один факт незаконного видобутку піску.

"Нелегали" збили коптер Громадської організації "Стоп корупції", коли знімальна група приїхала, щоб зафіксувати на відео річку Коник, річище якої було змінене через роботу піщаних браконьєрів.

OBOZREVATEL детально з'ясував, як і за що воюють піщані браконьєри у Києві.

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