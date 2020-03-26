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26 березня • оновлено в 10:25
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Під Києвом активізувалися бракон'єри корисних копалин

2.6т
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У селі Стайки Кагарлицького району на Київщині, незважаючи на пандемію коронавірусу та введення надзвичайної ситуації, зафіксували викрадання корисних копалин держави.

Нелегалів упіймали активісти і вже звернулися до Головного управління Національної поліції Київщини, водної поліції та рибоохоронного патруля, передає "Стопкор". "Триває нелегальна робота земснаряду в акваторії Дніпра. Техніка незаконно видобуває копалини без дозволу і в умовах нересту", – зазначили представники ГО "Стоп корупції".

В установі додали, що браконьєри працюють зокрема вночі. Так, у ніч проти 25 березня громадські активісти помітили пожвавлення на об'єкті. Там стояла баржа і працював земснаряд.

Незважаючи на НС: під Києвом активізувалися бракон'єри корисних копалин

stopcor.org

Незважаючи на НС: під Києвом активізувалися бракон'єри корисних копалин

stopcor.org

Незважаючи на НС: під Києвом активізувалися бракон'єри корисних копалин

stopcor.org

Незважаючи на НС: під Києвом активізувалися бракон'єри корисних копалин

stopcor.org

Незважаючи на НС: під Києвом активізувалися бракон'єри корисних копалин

stopcor.org

Нагадаємо, раніше київського депутата Сергія Паладія зафіксували на місці незаконного видобутку піску в районі Видубичів у Києві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • На Київщині випадки розкрадання піску стали вже непоодинокими.

  • У селі Плесецьке Київської області ще у серпні розкрили нову схему розкрадання надр підприємством "Плисецький гранітний кар'єр".

  • А у вересні "піщані нелегали" вигулькнули у Вишгороді. Компанія, на чиє майно було накладено судовий арешт, знову почала вивозити зі своїх складів пісок.

  • Наступного місяця у Голосіївському районі Києва поблизу річки Коник зафіксували ще один факт незаконного видобутку піску.

  • "Нелегали" збили коптер Громадської організації "Стоп корупції", коли знімальна група приїхала, щоб зафіксувати на відео річку Коник, річище якої було змінене через роботу піщаних браконьєрів.

  • OBOZREVATEL детально з'ясував, як і за що воюють піщані браконьєри у Києві.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Київ
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