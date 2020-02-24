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24 лютого • оновлено в 19:06
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"Перші ластівки": "Київміськбуд" прийняв два житлові комплекси "Укрбуду"

1.2т
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Президент ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір повідомив про прийняття перших двох житлових комплексів компанії "Укрбуд" – "Пектораль" і "Новомостицька".

Також в активній фазі на сьогодні перебувають 12 із 24 заявлених об'єктів, написав він на своїй сторінці в Facebook.

За словами Кушніра, на перших ЖК відновлені будівельні роботи та розпочато реалізацію вільної нерухомості, а до 1 березня планується прийняти ще 4 об'єкти. Крім того, розпочато процедуру прийому ще 6 таких об'єктів.

"Київміськбуд" прийняв два житлові комплекси "Укрбуду"

"Київміськбуд" прийняв два житлові комплекси "Укрбуду"

Мінфін

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Дмитро Ісаєнко про "Укрбуд": загальний "мінус" складає близько 2 мільярдів гривень

"І це все за 2 місяці, хоча на початку компанія заявляла про терміни на півроку!" – зазначив президент "Київміськбуду".

Також він наголосив, що всі об'єкти приймаються "в міру готовності документів" і в деяких випадках процес може затягуватися.

"Графіки по об'єктах і терміни введення будуть зрозумілі в міру прийому. Як тільки буде інформація – буду повідомляти! Попереду у КГС іще багато роботи, але "першу цеглину" процесу вже закладено!" – підсумував Кушнір.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В Україні під прикриттям найбільшої будівельної держкорпорації "Укрбуд" існує масштабна імперія. Сама корпорація не раз фігурувала в численних скандалах.

  • Масова забудова з боку "Укрбуду" відбувається завдяки постійним внесками нових інвесторів і сумнівним тендерів. Довгий час корпорацією керував народний депутат України VIII скликання Максим Микитась.

  • Раніше він був викритий в нову аферу, коли переміг у тендері на реконструкцію транспортної розв'язки на Шулявському мосту. Це сталося за допомогою пов'язаних з Мікітасов компаній.

  • 14 травня до посадових осіб "Укрбуду" з обшуками приходили працівники НАБУ. Слідча дія проводилася в ході розслідування корупційної схеми з нерухомістю, в результаті якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.

  • В кінці серпня 2019 проти скандального забудовника відкрили ще одну справу.

  • Київська адміністрація видала фірмі з орбіти Микита вихідні дані на будівництво 51-метрового комплексу в Печерському районі столиці.

  • Будівельна корпорація "Укрбуд" знову опинилося в центрі скандалу. 17 вересня народний депутат VII-VIII скликань Наталія Новак заявила, що компанія ухиляється від сплати податків.

  • У Києві 2 жовтня біля офісу державної будівельної корпорації "Укрбуд" влаштували пікет.

  • Рада директорів державного "Укрбуду" в листопаді затвердили на пост президента Сергія Кучера. Він відомий цілим рядом схем в будівельній сфері і є партнером Микита.

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Автор
Марина Погорілко
Місце
Україна Київ
Теги
ПАТ ХК "Київміськбуд" Укрбуд
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Укрблуда?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Украина построила 3 млна кв метров жилья в 2019 году, а Россия - 80 млнов кв метров. Это все, что вам нужно ждать про Кыивмиськбуд... )))
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