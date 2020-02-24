"Перші ластівки": "Київміськбуд" прийняв два житлові комплекси "Укрбуду"

Президент ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір повідомив про прийняття перших двох житлових комплексів компанії "Укрбуд" – "Пектораль" і "Новомостицька".
Також в активній фазі на сьогодні перебувають 12 із 24 заявлених об'єктів, написав він на своїй сторінці в Facebook.
За словами Кушніра, на перших ЖК відновлені будівельні роботи та розпочато реалізацію вільної нерухомості, а до 1 березня планується прийняти ще 4 об'єкти. Крім того, розпочато процедуру прийому ще 6 таких об'єктів.
"Київміськбуд" прийняв два житлові комплекси "Укрбуду"
Мінфін
"І це все за 2 місяці, хоча на початку компанія заявляла про терміни на півроку!" – зазначив президент "Київміськбуду".
Також він наголосив, що всі об'єкти приймаються "в міру готовності документів" і в деяких випадках процес може затягуватися.
"Графіки по об'єктах і терміни введення будуть зрозумілі в міру прийому. Як тільки буде інформація – буду повідомляти! Попереду у КГС іще багато роботи, але "першу цеглину" процесу вже закладено!" – підсумував Кушнір.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні під прикриттям найбільшої будівельної держкорпорації "Укрбуд" існує масштабна імперія. Сама корпорація не раз фігурувала в численних скандалах.
Масова забудова з боку "Укрбуду" відбувається завдяки постійним внесками нових інвесторів і сумнівним тендерів. Довгий час корпорацією керував народний депутат України VIII скликання Максим Микитась.
Раніше він був викритий в нову аферу, коли переміг у тендері на реконструкцію транспортної розв'язки на Шулявському мосту. Це сталося за допомогою пов'язаних з Мікітасов компаній.
14 травня до посадових осіб "Укрбуду" з обшуками приходили працівники НАБУ. Слідча дія проводилася в ході розслідування корупційної схеми з нерухомістю, в результаті якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.
В кінці серпня 2019 проти скандального забудовника відкрили ще одну справу.
Київська адміністрація видала фірмі з орбіти Микита вихідні дані на будівництво 51-метрового комплексу в Печерському районі столиці.
Будівельна корпорація "Укрбуд" знову опинилося в центрі скандалу. 17 вересня народний депутат VII-VIII скликань Наталія Новак заявила, що компанія ухиляється від сплати податків.
У Києві 2 жовтня біля офісу державної будівельної корпорації "Укрбуд" влаштували пікет.
Рада директорів державного "Укрбуду" в листопаді затвердили на пост президента Сергія Кучера. Він відомий цілим рядом схем в будівельній сфері і є партнером Микита.
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