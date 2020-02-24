"Перші ластівки": "Київміськбуд" прийняв два житлові комплекси "Укрбуду"

Президент ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір повідомив про прийняття перших двох житлових комплексів компанії "Укрбуд" – "Пектораль" і "Новомостицька".

Також в активній фазі на сьогодні перебувають 12 із 24 заявлених об'єктів, написав він на своїй сторінці в Facebook.

За словами Кушніра, на перших ЖК відновлені будівельні роботи та розпочато реалізацію вільної нерухомості, а до 1 березня планується прийняти ще 4 об'єкти. Крім того, розпочато процедуру прийому ще 6 таких об'єктів.

"Київміськбуд" прийняв два житлові комплекси "Укрбуду" Мінфін

"І це все за 2 місяці, хоча на початку компанія заявляла про терміни на півроку!" – зазначив президент "Київміськбуду".

Також він наголосив, що всі об'єкти приймаються "в міру готовності документів" і в деяких випадках процес може затягуватися.

"Графіки по об'єктах і терміни введення будуть зрозумілі в міру прийому. Як тільки буде інформація – буду повідомляти! Попереду у КГС іще багато роботи, але "першу цеглину" процесу вже закладено!" – підсумував Кушнір.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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