"Перетворився на мотлох!" Як виживають мешканці зруйнованого пожежею історичного будинку в центрі Києва

У ніч на 1 листопада в центрі Києва загорілася чергова пам'ятка архітектури. Полум'я виникло на даху 6-поверхового будинку і швидко охопило понад 100 квадратних метрів. Від вже звичних для Києва історій загорянь колись цінних і дуже старовинних будинків цей випадок відрізняє те, що будівля була житловою.

Вогонь нещадно знищив покриття над четвертим, п'ятим і шостим під'їздом будинку на вул. Пирогова, 2. Мешканці деяких поверхів залишилися буквально без даху над головою. Покинути свої квартири довелося жителям відразу трьох під'їздів, в кожному з яких по 12 квартир.

Серед постраждалих – вдова легендарного режисера Сергія Параджанова, Світлана Іванівна. Тепер в її квартирі встановився стійкий запах гару, стіни стали сирими, також пошкодилися безцінні предмети з сімейної колекції.

Світлана Параджанова Facebook Lidia Goncharenko

Найбільш імовірною причиною загоряння, за словами мешканців будинку, є несправна проводка. Будівля була зведена ще в 1937 році, а електрокабелі у той час розміщували на даху – саме там, де і спалахнув вогонь.

"Причин може бути багато, але 90% впевнені, що винна проводка. Неодноразово скаржилися, що скаче напруга, а в день пожежі в будинку взагалі зникло світло. Жителі верхнього поверху розповідали, що було чути характерний для проводки запах", – поділилася одна з мешканок, Олена.

Так виглядає будинок після пожежі

Усі квартири затоплено

Комунальники їхали чотири години

Пожежа почалася близько 21:45 31 жовтня. Мешканці обривали телефони комунальних служб протягом декількох годин, але на весь Шевченківський район була одна аварійна бригада теплоенерго, вже зайнята іншим викликом.

"Пожежники не могли оперативно почати боротьбу з вогнем, оскільки будинок був підключений до всіх комунікацій. Тільки коли вогонь почав "провалюватися" з даху на поверхи, почалася активна фаза гасіння. З шостого поверху і до підвалів з труб, що лопнули, все залило водою. Будинок перетворився на мотлох", – повідомила Олена.

Більшість її сусідів нині "туляться" у родичів, але є й ті, кому нікуди йти. Станом на 6 листопада, сім'ям ніхто не запропонував допомоги.

"За шість днів ніхто не прийшов, не запропонував допомогу ні матеріальну, ні щодо відселення. Ні представники ЖЕКу, ні КМДА. Більш того, не приїжджав навіть дільничний. У моєму шостому під'їзді в повністю затопленій квартирі без комунікацій продовжують жити люди", – розповіла Олена.

Замість даху над головою тепер небо

Дах будинку зруйновано

Цю ж інформацію підтвердила і мешканка 5 під'їзду Ірина. За її словами, сусіди неодноразово скаржилися в ЖЕК на проблеми з електрикою, на що отримали відповідь, що "будинок проблемний".

"ЖЕК в нашій ситуації зробив нуль. Всіх затопило, бо прорвало труби з опаленням, ЖЕК безсовісно його не відключив у момент гасіння пожежі. Ми чекаємо експертної групи, яка назве точну причину того, що сталося, але люди говорили, що напередодні були перепади з електрикою" , – уточнила Ірина.

Вона разом з сусідами намагається домогтися від влади хоч якогось рішення і відповіді щодо реконструкції та відшкодування збитків. Потерпілі найняли адвоката і займаються написанням звернень у ЖЕК, який поки не поспішає давати відповідь, а також в КМДА та Офіс президента України.

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