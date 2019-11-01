Палили документи та викидали ноутбуки: стали відомі деталі обшуків у ексдепутата Київради. Відео

В офісі ексспівголови фракції "Блок Леоніда Черновецького" в Київраді, бізесмена Дениса Комарницького провели обшук після штурму спецназом.

Повідомляє ТСН. Прізвище Комарницького фігурує у справі розкрадання бюджетних коштів КМДА, правоохоронці говорять про суму близько мільярда гривень. У рамках цієї справи у його офісі будівельної компанії СБУ провела обшук (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку докінця).

Під час обшуку працівники намагалися спалити документи і викинути ноутбук і телефон.

У Дениса Комарницького влаштували обшук Апостроф

Раніше Комарницький працював у команді Леоніда Черновецького, був головою його фракції у Київраді і за твердженням депутатів, займався розширенням так званих виборчих сіток.

Нардеп XIII скликання Юрій Левченко стверджує, що нинішній столичний голова Віталій Кличко домовився з Офісом президента про призначення нових "смотрящих", щоб залишитися на посаді голови КМДА. Зокрема, за його словами, новими "смотрящіми" по Києву стали ресторатор і народний депутат IX скликання від "Слуги народу" Микола Тищенко та бізнесмен з команди ексмера столиці Леоніда Черновецького Комарницький.

За словами Левченка, "є інформація, що Комарницький вже ходить по різних комунальних підприємствах Києва і вимагає "якусь данину".

У часи Кличка Комарницький створив будівельну компанію. Тепер його прізвище фігурує у скандалах столиці з освоєння бюджету Києва. Найвідоміші - будівництво кільцевої дороги та Подільсько-воскресенський міст.

"Великі інфраструктурні проекти, які виграла фірма, на Подільсько-воскресенському мосту або по Окружній, там є власником Комарницький", - говорить депутат Київради Святослав Кутняк.

Нардеп Микола Тищенко не захотів розповідати журналістам про нові розклади по Києву і спільну роботу з Комарницьким. Сам Комарницький на телефонні дзвінки журналістів не відповідає.

Як писав OBOZREVATEL, у вівторок, 29 жовтня, правоохоронці прийшли з обшуком до будинку колишнього нардепа Богдана Дубневича.

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