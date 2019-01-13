Обікрали десятки квартир: у мережі ''прославили'' зухвалих злодіїв із Києва

У Києві розшукують невідомих хлопця і дівчину, яких підозрюють у тому, що вони обікрали 23 квартири.

Знімки ймовірних зловмисників були опубліковані на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook. (Щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Чим більше репостів, тим більше шансів їх зловити. Поки вас не обікрали. Дізналися – терміново телефонуйте 102!" – закликав автор поста.

dtp.kiev.ua

Зазначається, що злочини були вчинені на території Києва та Київської області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Києвом затримали підозрюваних у нападі на одного з великих забудовників, яке відбулося в жовтні 2018 року.

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