На Київщині, в селищі Велика Димерка, пес породи алабай перестрибнув через бетонний паркан і покусав жінку, яка живе по сусідству з його господарями.

Про інцидент розповіла користувач Аліна Патерилова. Він трапився ще 13 лютого, але постраждала досі страждає від численних травм.

На Київщині жінка спокійно дивилася, як пес рвав її сусідку Ілюстрація

Виявилося, що господиня пса спокійно стояла і дивилася на те, що відбувається, а потім підійшла і запитала: "Ну що, догралися?".

"Собака дуже агресивно рвала жінку, якби не зимовий одяг, перегризла б горло, так як намагалася схопити саме за нього. У результаті нападу у потерпілої численні гематоми і глибока рана на стегні. В поліклініці немає вакцини, яку необхідно вводити при укусі собак" , – розповіла очевидиця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з сіл на Харківщині в середу, 12 лютого, ротвейлер на смерть загриз чотирирічного хлопчика.

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