Головна Новини
21 лютого • оновлено в 08:40
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

"Ну що, догралися?" На Київщині жінка спокійно дивилася, як пес рвав її сусідку

Читати матеріал російською

На Київщині, в селищі Велика Димерка, пес породи алабай перестрибнув через бетонний паркан і покусав жінку, яка живе по сусідству з його господарями.

Про інцидент розповіла користувач Аліна Патерилова. Він трапився ще 13 лютого, але постраждала досі страждає від численних травм.

Новини
Весь двір у крові: з'явилися моторошні подробиці вбивства собакою дитини під Харковом

На Київщині жінка спокійно дивилася, як пес рвав її сусідку

На Київщині жінка спокійно дивилася, як пес рвав її сусідку

Ілюстрація

Виявилося, що господиня пса спокійно стояла і дивилася на те, що відбувається, а потім підійшла і запитала: "Ну що, догралися?".

"Собака дуже агресивно рвала жінку, якби не зимовий одяг, перегризла б горло, так як намагалася схопити саме за нього. У результаті нападу у потерпілої численні гематоми і глибока рана на стегні. В поліклініці немає вакцини, яку необхідно вводити при укусі собак" , – розповіла очевидиця.

На Київщині жінка спокійно дивилася, як пес рвав її сусідку

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з сіл на Харківщині в середу, 12 лютого, ротвейлер на смерть загриз чотирирічного хлопчика.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
41
5
Смішно
1
Цікаво
21
Сумно
15
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Сначала бросили на произвол судьбы всех жителей Донбасса, потом устроили травлю своим гражданам прибывшим из Китая, теперь рвут друг друга на части, спокойно наблюдая ... А ведь это всё звенья одной цепи и где её конец ещё предстоит узнать !
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги