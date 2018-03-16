НП біля дитсадка під Києвом: в поліції розкрили всі подробиці

Увечері 16 березня правоохоронці підтвердили затримання підозрюваних у моторошному вбивстві матері трьох дітей Лілії Гордєєвій в Фастові і заявили, що воно було замовленим.

Першим інформацію про затримання повідомив "Обозреватель". У прес-службі Національної поліції Київської області додали, що чотирьом фігурантам вже оголосили підозру. 17 березня, о 12:00, у фастівському суді зловмисникам оберуть запобіжний захід.

"Сьогодні, 16 березня, про це та інші подробиці розкриття резонансного убивства 42-річної жительки м. Фастів під час спільного брифінгу розповіли прокурор столичного регіону Дмитро Чібісов та очільник поліції Київщини Дмитро Ценов", - відзначили в поліції.

За словами Чибісова, злочинці чітко визначили мету - прибрати жінку, як одного із співвласників бізнесу. Чотири роки тому її чоловік відкрив спільну справу з товаришем. Незабаром він помер, а співвласник вирішив прибрати весь бізнес в свої руки. Судовими спорами у нього не вийшло вирішити ситуацію, тому рік назад він найняв вбивцю.

Він домовився з виконавцями про грошову винагороду, надав фото жінки і можливі маршрути її пересування.

"Зловмисники ретельно підготувались: виключили свої мобільні телефони, розробили план нападу та відступу, попередньо з автівки, на якій пересувались, зняли державні номери", - відзначили на брифінгу.

Ценов повідомив, що поліція опрацювала прилеглу територію відразу, як надійшло повідомлення про вбивство. Були встановлені свідки, які бачили машину. Авто затримали на трасі Київ-Одеса завдяки програмі "Безпечне місто".

"Наразі 2 замовники, виконавець та співучасник злочину дають правдиві покази, їм оголошена підозра за ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження призначені усі необхідні експертизи", - відзначили в поліції.

Лілія Гордєєва з донькою

За словами полковника, у підозрюваних вилучено телефони, де є листування. Чоловіки планували бігти, оскільки вбивство отримало резонанс і розголосу. Одного з них затримали біля вхідних дверей квартири з валізою в руках. Відзначається, що злочинне угруповання постане перед судом.

Як повідомляв "Обозреватель", матері-одиначці Лілії Гордєєвій завдали 24 ножових поранення біля дитячого садка на очах трирічного сина. Жінка вижила і змогла добігти до лікарні, але врятувати її не змогли. Вона померла в операційному відділенні. Смертельні каліцтва жінці наносив 42-річний киянин.