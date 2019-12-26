Незаконний видобуток піску під Києвом: активісти вдалися до рішучих дій

У Києві група громадських активістів, не чекаючи дій влади, демонтувала паркан, який був установлений на місці незаконного видобутку піску біля річки Коник.

Нагадаємо, OBOZREVATEL неоднократно звертав увагу на факт незаконного видобутку піску саме на цій теріторії. Зазделегідь громадські організації зробили низку звернень до правоохоронних органів, благоустрою, органів місцевої влади, представників дозвільної системи з питаннями щодо фактів крадіжки надр та незаконного використання території.

Жодного дозволу на ведення діяльності, а тим паче на видобуток піску, не надавалося.

Незаконний видобуток піску біля річки Коник

Відкрито декілька кримінальних проваджень стосовно вищезгаданих фактів. Але, всупереч логіці, діяльність продовжується. Зневажаються будь-які природоохоронні заборони, змінюється русло ріки, крадуться народні надра. Навіть більше – встановлено паркан, як завжди, без дозволів. Саме тому громадяни вирішили самотужки виконати роботу КП "Благоустрій" та допомогли місту знести збудований паркан.

Протидія злодіям триватиме й надалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На Київщині випадки розкрадання піску стали вже непоодинокі.

У селі Плесецьке Київської області ще у серпні розкрили нову схему розкрадання надр підприємством "Плисецький гранітний кар'єр".

А у вересні "піщані нелегали" показалися у Вишгороді. Компанія, на чиє майно було накладено судовий арешт, знову почала вивозити зі своїх складів пісок.

Наступного місяця у Голосіївському районі Києва поблизу річки Коник зафіксували ще один факт незаконного видобутку піску.

"Нелегали" збили коптер Громадської організації "Стоп корупції", коли знімальна група приїхала, щоб зафіксувати на відео річку Коник, річище якої було змінено через роботу піщаних браконьєрів.

OBOZREVATEL детально з'ясував, як і за що воюють піщані браконьєри у Києві.

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