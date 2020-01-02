Как не крути, а Новый год – праздник, и его так или иначе отмечают не только в своих домах или в специально подготовленных помещениях, но даже на линии фронта. В своем обращении Порошенко указал на эту особенность праздника и в этом действительно что-то есть.

Сегодня мы можем подвести некоторый итог именно празднования Нового года. По тому, что удалось лично наблюдать на улицах Киева с 1:00 по 3:00 – намного меньше сильно пьяных людей. Этому может быть две причины, либо пить стали умереннее, либо нажираются так, что рога уже не пролазят в двери и самая упившаяся публика просто не смогла выползти на улицу.

Второе наблюдение – количество салютов. Начиная с уже с 2014 НГ, а особенно – 2015, люди сами понимали, что идет война и тем, кому хочется посмотреть на яркие вспышки и послушать грохот, не обязательно тратить деньги на салюты и прочую пиротехнику. Можно все это увидеть и услышать на фронте, да так, что хватит на всю оставшуюся жизнь и даже больше. Кстати, это же касается и всяких деятелей, которые рисуют из себя мачо. Есть же возможность не казаться, а быть мужественным.

Но на этот НГ салютчики как с цепи сорвались. Наверное, они наслушались деятеля, который им пообещал постоять на коленях и выпросить миру. В общем, пускай это остается на их совести, но факт остается фактом.

Тем не менее, промежуток между НГ и старой отсечкой Рождества, представляет собой перманентное застолье, когда съедается всего столько, что это трудно себе представить. В связи с этим обращаемся ко всем коллегам с предложением – выходите на улицу, а у кого есть клубные карты – идите в спортклуб, чтобы сжечь лишнее.

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Ну и поскольку речь идет о празднике, то мы совместим этот призыв с мультиком, который показывает последствия чрезмерного поглощения праздничных блюд. Мультик не новый, ему уже 6 лет, но здесь он будет в тему.

Для тех, кто его не видел – небольшой инструктаж по технике безопасности. Во время просмотра усядьтесь на что-то мягкое, чтобы случайно не пораниться и ни в коем случае, ничего не ешьте и не пейте в это время.

Надеюсь, что мой призыв и доводы мультика подняли вам настроение и сподвигли на повышение активности.

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