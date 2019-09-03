Написала, що в біді: в Києві загадково зникла мати двох дітей. Фото

У вівторок, 3 вересня, в Києві за дивних обставин зникла мати двох дітей.

Про це повідомили в чаті спільноти "Київ Оперативний". Опубліковано було також фото дівчини, особисті дані якої не вказують.

Як стало відомо, близько 18:00 вона написала повідомлення, що перебуває в біді, і більше не виходила на зв'язок. Дівчина вказала останню адресу свого місця перебування: Київ, вул. Маршала Гречка, 8Д.

У Києві зникла мати двох дітей Київ Оперативний

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві в районі Контрактової площі зникла Катерина Липовенко.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!