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3 вересня • оновлено в 22:24
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Написала, що в біді: в Києві загадково зникла мати двох дітей. Фото

10.5т Читати матеріал російською

У вівторок, 3 вересня, в Києві за дивних обставин зникла мати двох дітей.

Про це повідомили в чаті спільноти "Київ Оперативний". Опубліковано було також фото дівчини, особисті дані якої не вказують.

Як стало відомо, близько 18:00 вона написала повідомлення, що перебуває в біді, і більше не виходила на зв'язок. Дівчина вказала останню адресу свого місця перебування: Київ, вул. Маршала Гречка, 8Д.

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У Києві зникла мати двох дітей

У Києві зникла мати двох дітей

Київ Оперативний

Написала, що в біді: в Києві загадково зникла мати двох дітей. Фото

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві в районі Контрактової площі зникла Катерина Липовенко.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
зникла людина
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