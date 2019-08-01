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Напав прямо у таксі: у Києві по гарячих слідах затримали ґвалтівника. Фото

2.1т Читати матеріал російською

У Києві поліція по гарячих сліідах затримала чоловіка, який підозрюється у нападі і згвалтуванні жінки.

Інцидент стався у ніч на 31 липня у лісі на околиці міста. Про затримання стало відомо з повідомлення у Telegram-каналі "Київ Оперативний".

Ним виявився Максим Осенєв 1990 року народження. Йому інкримінують статті 152 (згвалтування) і 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

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Затримання ґвалтівника

Затримання ґвалтівника

Максим Осенєв

Максим Осенєв

Як повідомляв OBOZREVATEL, машина чоловіка була з наклейками служби таксі Uklon. Потерпіла зупинила попутку біля станції метро "Академмістечко". Там він побив і згвалтував потерпілу. Також насильник змусив її перевести гроші з картки на його рахунок і після цього поїхав.

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Україна Київ
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