'Надзвичайна ситуація!' В аеропорту 'Київ' влаштували екстрену евакуацію

У столичному аеропорту "Київ" імені Сікорського ("Жуляни") 28 жовтня розпочали екстрену евакуацію пасажирів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналістка BBC Ольга Мальчевська. За її словами, співробітники летовища пояснюють усе "надзвичайною ситуацією", водночас на деякі рейси посадка продовжується.

"З аеропорту "Жуляни" всіх евакуйовують, в оголошенні кажуть, що трапилася "надзвичайна ситуація". Люди між собою обговорюють, що знайшли якусь підозрілу сумку. Але деяких пасажирів продовжують саджати на літак", — зазначено в дописі.

Мальчевська додала, що в люди розгублені й не розуміють: йти їм на посадку або до виходу.

В аеропорту "Київ" влаштували екстрену евакуацію Facebook Ольги Мальчевської

"Зігнали усіх нас у два автобуси й тримають на злітній смузі з 11:50. Після 20 хв у зачинених автобусах, коли вже важко було дихати, нарешті хоча би відчинили двері, щоби заходило повітря. Скільки так будемо стояти і який далі план — ніхто не розуміє. Жодних пояснень, комунікація з пасажирами відсутня. Мобільний інтернет переривається. Всі роздратовані, багато хто з дітьми... Хтось у курсі, може, що відбувається і що буде з людьми, рейсом, квитками?" — поцікавилася журналістка.

Водночас у коментарях під її дописом уточнили, що насправді пасажирів "ніхто не заганяв", евакуація проходила спокійно і без паніки.

"Стоїмо на відкритому просторі, мобільний сигнал чудовий, дані теж. Дихати теж нормально. Комунікації з пасажирами, на жаль, немає, це так", — написав Петро Васильєв.

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Як з’ясувалося пізніше, до поліції зателефонував невідомий і повідомив про мінування декількох об’єктів — обласної лікарні й аеропорту, пишуть "Факти".

У зв’язку з цим у "Жулянах" можливі затримки рейсів на 15-40 хв.

"У таких випадках на всіх об’єктах проводиться перевірка. Наразі працюють вибухотехніки й кінологи. Затримка може зайняти годину-півтори. Пасажири очікують біля терміналів, скасування рейсів не буде", — сказала прессекретарка аеропорту Галина Бондаренко.

Майже через годину обшуків, спецслужби, які відпрацювали дзвінок про мінування, нічого не знайшли і аеропорт відновив свою роботу в штатному режимі, повідомляє з посиланням на його прес-службу "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що в аеропорту цю ситуацію пов'язують із черговою хвилею анонімних дзвінків про замінування об'єктів по всій країні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві та області 22 жовтня через сильний туман у аеропортах почалися масові затримки рейсів. Деякі літаки вимушено попрямували до інших міст. В аеропорті ім. Сікорського, також відомого як "Жуляни", з 9:00 ранку затримали рейс до Дніпра й Одеси, з 11:45 до 12:50 відклали політ до Гамбурга. Зовсім були скасовані подорожі до Рима, Варшави й Берліна, однак на сайті установи не уточнили, чи пов'язано це з погодними умовами.

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