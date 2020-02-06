Надбавкам медикам та освітянам – бути: Кличко поставив крапку

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столична влада продовжить виплачувати надбавки медикам та освітянам. На них у міському бюджеті передбачено загалом понад 1,6 млрд грн.

Про це він заявив під час відкриття сесії Київради, передає пресслужба мера. За його словами, зокрема, на порядку денному 6 лютого обговорення освітньої та медичної галузей.

"Планів на 2020 рік щодо перетворень і важливих змін в столиці у міської влади багато. І ми повинні ефективно працювати, щоб ухвалювати необхідні для цього рішення. Сьогодні, зокрема, маємо, розглянути та ухвалити зміни до програми "Освіта". Освітня та медична галузі – це галузі, на які столиця виділяє найбільше коштів з міського бюджету. І ці сфери залишаються для нас у пріорітеті", – підкреслив Кличко.

Віталій Кличко http://kiev.klichko.org/

Він зауважив, що столична влада збереже програму місцевих стимулів для вчителів та медичних працівників. Незважаючи на те, що з 1 квітня медичні заклади переходять на нову модель фінансування – з Державного бюджету, місто продовжить виплачувати стимулюючі надбавки для лікарів та медсестер.

Окрім платні, яку вони отримуватимуть за надану послугу з Держбюджету від Національної служби здоров'я, – отримуватимуть і доплату з місцевого бюджету.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

"Мова йде про лікарів та медсестер вторинного та третинного рівня. Ми готуємо зміни до Міської цільової програми "Здоров’я киян" та здійснюємо розрахунки для максимального збільшення доплат", – додав мер Києва.

Щодо надбавок вчителям, вони також отримуватимуть доплати з міського бюджету за рахунок програми місцевих стимулів.

"Загалом надбавки для працівників освіти в Києві сумарно більші, ніж фінансування з Державного бюджету. І найвищі в порівнянні з іншими містами України. Ми цю тенденцію збережемо", – наголосив Кличко.

kiev.klichko.org

Так, на надбавки для освітян бюджетом столиці на 2020 рік передбачено 1 млрд 215 млн гривень. Для медичних працівників – майже 468 мільйонів.

За словами мера столиці, цього року Київ продовжить втілювати і важливі інфраструктурні проекти. Це і добудова Подільсько-Воскресенського мостового переходу, і завершення робіт на Шулявському шляхопроводі, і будівництво розв'язки на вулиці Богатирській та з'єднання її з Великою окружною. Продовження будівництва двох станцій метро на Виноградар. Триватиме також ремонт столичних доріг, оновлення тепломагістралей, будівництво садочків та шкіл.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця цього року влада Києва планує придбати близько 70 сучасних екологічних автобусів.

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