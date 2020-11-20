У Києві на ринку сталася масштабна пожежа

У Голосіївському районі Києва 20 листопада сталася масштабна пожежа на території ринку, розташованого по вулиці Заболотного, 46-А.

Як розповіли OBOZREVATEL в пресслужбі ГУ ДСНС України у місті Києві, пожежа вирувала на площі 100 квадратних метрів.

"На місці події було встановлено, що пожежа виникла в торговому павільйоні з подальшим поширенням полум'я на поруч розташовані павільйони. О 11:53 пожежу було локалізовано, а о 12:08 – ліквідовано", – розповіли в пресслужбі.

Загиблих і травмованих немає, причина пожежі та збитки встановлюються.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Подільському районі Києва 18 листопада поліцейські зупинили маршрутне таксі, водій якого мав явні ознаки наркотичного сп'яніння.