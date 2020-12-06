На Київщині впав літак. Фото

Поблизу села Гоголів, що у Броварському районі на Київщині, впав літак.

Повідомлення про це надійшло на спецлінію "102" о 14:00 6 грудня, повідомляється на сторінці поліції Київської області в Facebook. На місці події працювали поліцейські, рятувальники та медики.

Встановлено, що внаслідок падіння літака двоє людей отримали травми – пілот та інструктор. Як стало відомо OBOZREVATEL із власних джерел, обидва постраждалих – кияни, 1967-го та 1957-го року народження. Їх доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Обставини та причини падіння літака встановлять у межах досудового розслідування.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що причиною падіння легкомоторного літака в Підмосков'ї, у якому загинув телеведучий Олександр Колтовий, була технічна несправність.

Це є основною версією слідства. Відповідно до джерела, гвинт під час зіткнення із землею не працював, а масляний бак був порожнім.