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На Київщині повідомили про потужний вибух газу

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Кияни
1,9 т.
На Київщині повідомили про потужний вибух газу

Жителі населеного пункту Чабани в Київській області повідомили про потужний вибух газу.

За їхніми словами, звук був схожий на падіння літака.

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