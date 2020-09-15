На Київщині повідомили про потужний вибух газу

Жителі населеного пункту Чабани в Київській області повідомили про потужний вибух газу.\nЗа їхніми словами, звук був схожий на падіння літака.\nНовина оновлюється ... Жителі населеного пункту Чабани в Київській області повідомили про потужний вибух газу.\nЗа їхніми словами, звук був схожий на падіння літака.\nНовина оновлюється ... Жителі населеного пункту Чабани в Київській області повідомили про потужний вибух газу. За їхніми словами, звук був схожий на падіння літака. Новина оновлюється ... Новина оновлюється ...